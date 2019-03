O companie din Romania va coordona in premiera Campionatul European de Securitate Cibernetica

Despre Campionatul European de Securitate Informatica

Competitia are doua etape:ce se va desfasura in perioada 6-7 aprilie exclusiv online, unde sunt asteptati pestedin toata tara, si faza finala ce va avea loc in luna octombrie, unde sunt asteptati la Bucuresti reprezentanti din celeimplicate.Fiecare tara participanta va avea o echipa selectionata in urma fazei nationale a concursului. Echipele vor fi formate dinAcestia se vor pregati cu teste atat din categoria, provocarile din etapa finala vizand categorii diverse de cunostinte: de la securitate web, criptografie, reverse engineering, exploatare de sisteme informatice, pana la programare, inginerie sociala sau investigatii IT.Scenariile pregatite de organizatori vor avea ca punct de plecare situatii inspirate din incidente si atacuri informatice reale.Editia din acest an este gazduita de Romania si sunt asteptati la Bucuresti reprezentanti din 19 state: Cipru, Belgia, Austria, Cehia, Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Spania, Elvetia si Marea Britanie.Bit Sentinel, impreuna cu alti parteneri din mediul public si privat, vor dezvolta scenariile pentru etapa nationala prin care va fi selectat lotul national extins.In perioada mai-septembrie vor fi organizate diverse sesiuni de antrenament pentru a creste nivelul expertizei tehnice din lotul extins al Romaniei, din care vor fi selectati cei. De asemenea, Bit Sentinel va coordona si contribui cu probleme la etapa finala a ECSC.", a declaratPentru etapa nationala,, iar intre 6-7 aprilie va avea loc prima sesiune de calificare (online), urmata de o serie de competitii desfasurate in perioada mai-septembrie.este o initiativa a ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), care isi propune sa dezvolte abilitatile tinerilor in domeniul securitatii cibernetice, precum si sa le faciliteze contactul cu organizatiile din mediul privat care actioneaza in acest domeniu.Competitia nationala precum si etapa finala din 2019 vor fi gazduite in Romania si sunt organizate si coordonate desiDin patru participari anterioare, echipa Romaniei a fost de doua ori vicecampioana la Campionatul European de Securitate Cibernetica, in 2016 si 2017.Bit Sentinel activeaza in domeniul securitatii cibernetice, avand drept obiectiv asigurarea protectiei impotriva atacurilor cibernetice.Bit Sentinel ofera servicii complete de securitate informatica, precum: penetration testing, protectie impotriva malware, servicii de consultanta pentru GDPR, recuperarea datelor in urma atacurilor cibernetice, rezolvarea atacurilor de tip 0-day sau audit in securitate.Aceste servicii sunt adaptate in functie de nevoile fiecarei companii in parte si sustinute de echipa de specialisti certificati in domeniu.Bit Sentinel ofera, de asemenea, si sesiuni de training in lupta impotriva atacurilor cibernetice, creand cursuri si programe speciale pentru pasionatii de securitate care doresc sa invete notiunile de baza.Mai mult, compania face parte din echipa ce organizeaza una din cele mai mari competitii internationale de tip Capture the Flag: DefCamp Capture the Flag.Pentru detalii, puteti accesa site-ul Bit Sentinel sau pagina de Facebook