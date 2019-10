Raport mondial despre atacurile cibernetice: Gruparile de hackeri sustinute de state sunt cea mai mare amenintare

Ziare.

Dintre cele 66 de grupari de hackeri din acest "who's who" al infractiunilor cibernetice,. In general, prin intermediul ciberspionajului, aceste grupari vizeaza activitati de sabotaj, furt intelectual sau chiar destabilizarea unei situatii politice, transmite AFP.Din restul de 51%, 26% sunt asa-numitele grupari de "hacktivisti" - militanti motivati de diferite ideologii, fie religioase sau politice.Aproximativ 20% sunt grupari de infractionalitate cibernetica motivate de castigul de bani, iar 5% sunt teroristi cibernetici.Anumite grupari, asa cum sunt in special cele din Rusia si China, isi lasa "semnatura" dupa anumite atacuri pentru "a-si afisa nivelul foarte ridicat de competenta", conform explicatiilor jurnalistului Ivan Fonterensky, membru al uneia dintre echipele care au contribuit la acest raport."In urma cu ceva timp, au fost atacate vasele aflate in largul Indoneziei", a adaugat el. Investigatiile au demonstrat ca la originea acestui atac se afla o grupare chineza care a instalat malware pe calculatoarele de bord special "pentru a fi detectati si pentru ca noi sa stim ca ei sunt prezenti".Gruparile americane de hackeri aplica strategia contrara. Ei aleg sa fie cat mai discreti cu putinta, motiv pentru care pot fi obtinute foarte putine informatii despre activitatea lor.In primele zece pozitii ale clasamentului celor mai periculoase grupari de pirati informatici se mai afla o grupare din Vietnam, una iraniana si una franceza, denumita Animal Farm sau ATK 08, despre care se precizeaza in raport ca este fara nicio indoiala legata de statul francez.Membrii acestui grup, "activ incepand cel putin cu anul 2009", utilizeaza "tehnologii avansate, insa nu par motivati de castiguri financiare". Ei sunt recunoscuti pentru malware-ul "de inalta calitate" care a fost folosit impotriva unor organizatii diverse, "in special in Siria, Iran si Malaysia".Atacurile impotriva presei si sectorului medical (spitale) si farmaceutic au cunoscut, de asemenea, o crestere "semnificativa" in ultimul timp.