Recomandarea Politiei catre copiii agresati sexual pe internet: Parasiti imediat platforma respectiva si discutati cu parintii!

"Daca este victima unui abuz, atunci, iar primul sfat (catre copil, n.red.): paraseste platforma care consideri ca iti aduce tie un prejudiciu. O comunicare buna, inclusiv la nivel de parinte, la nivel de scoala, poate preveni situatii mai grave", a declarat ofiterul de Politie din cadrul structurii IGPR de combatere a atacurilor informatice.Acesta a facut afirmatiile in cadrul uneiin special cu privire la combaterea pornografiei infantile."Intai, exista. Sunt companii care pun la dispozitie acest tip de solutii tehnice. In al doilea rand, (parintii, n.red.) sa incerce sa aiba o comunicare cat mai buna cu copilul respectiv", a recomandat ofiterul de Politie Flavius Dorin Nistor.In recomandarile transmise minorilor vizati de agresori sexuali cibernetici, ofiterul de Politie s-a referit si la, in contextul in care in grupurile de prieteni ale unor copii aceasta practica este considerata acceptabila."Nu te juca cu solutii tehnice malitioase (periculoase sau proiectate sa raneasca, n.red.)! Iar aici nu vorbesc de un abuz, vorbesc de posibilitatea in care copilul intra in posesia unei aplicatii malitioase si 'haideti sa ma joc cu telefonul amicului'. Nu distribui materiale pornografice cu minori mai departe, chiar daca in grupul tau ti se pare ok, din teribilism! Dar, in principal, o comunicare buna si solutii tehnice aplicate pentru protectia dispozitivelor folosite de copii, parasirea platformei respective unde consideri tu ca esti intr-un fel sau altul abuzat, si, bineinteles, si informarea structurilor de aplicare a legii, pentru ca internetul, Facebook sunt spatii publice, chiar daca este foarte usor sa abuzezi si sa adresezi injurii pe Facebook, totusi este un spatiu public, se aplica aceleasi reguli ca si pe strada.Deci daca te consideri abuzat,, dar, iarasi, depinde si ce fel de abuz, ce fel de fapta, pentru ca difera, de la contraventie pana la infractiune, de la caz la caz. Dar nu e o formula general valabila, care aplicata va da succes suta la suta in viata, ci sunt niste pasi care, daca sunt facuti, cu siguranta vor diminua riscul producerii acestui tip de fapte", a recomandat reprezentantul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Informatice din IGPR.Acesta a explicat ca exista cazuri in care minori fara preocupari sexuale primesc materiale pornografice cu copii, uneori transmise de alti minori, aceste cazuri reprezentandpentru destinatarul copil care anterior nu era interesat de comportamente sexuale."Ce s-a mai vazut si in continuare e prezenta eaici e de discutat, pentru ca au fost observate si situatii in care materialele respective au fost produse de catre minori, nu neaparat au fost abuzati, si aici nu vorbim de varste mici, ci vorbim de varste de peste 12 ani, de peste 14 ani, ei sunt considerati in continuare minori, totusi din motive cunoscute de ei acestia produc materiale pornografice, le distribuie, aici iar e o problema pe care o aducem tot timpul in atentie: educatia digitala, sa-i zicem educatia digitala la nivelul scolilor.Ok, pentru ei existand un numar mare de platforme de socializare,. Totusi, reprezinta un soc mare pentru un tanar care n-are acest tip de preocupari, dar care da de aceste materiale, in loc sa raportezi pur si simplu parintilor si l-ai sters, din teribilism acest continut este transmis mai departe. Si atunci zicem ''. Primul lucru: vorbeste cu parintii, iesi de pe platforma respectiva. Incercam si noi pe partea de comunicare publica sa prezentam o serie de mesaje, care sa atraga atentia cu privire la fenomen", a explicat Flavius Dorin Nistor.Ofiterul de Politie a avertizat caau bune cunostinte tehnice, resurse financiare si imaginatie."Criminalitatea informatica nu are granite, foarte usor sunt implicate foarte mute tari, aici se deschid o serie de posibilitati si discutii cu privire la jurisdictie, posibilitati tehnice avansate, din pacate acesti cyber-criminali nu duc lipsa de cunostinte, nici de resurse si nici de imaginatie. Ce ar trebui sa facem noi? Incercam sa construim cu partenerii nostri campanii de prevenire si de constientizare", a precizat reprezentantul IGPR.Acesta a enumerat "volatilitatea probelor si jurisdictiile diferite in care se gasesc probele respective" drept cele mai mari piedici in activitatea specialistilor din IGPR concentrati pe combaterea pornografiei infantile.Ofiterul de Politie a descris colaborarea cu DIICOT pe tema combaterii abuzurilor on-line impotriva copiilor drept una foarte buna."Biroul nostru se ocupa numai cu (combaterea, n.red.) pornografiei infantile prin sisteme informatice, daca pe parcursul activitatii infractionale nu sunt produse materiale si ulterior folosite sisteme informatice pentru a le distribui mai departe, competenta de investigare a acestui tip de fapte revine colegilor de la Investigatii Criminale. La nivelul nostru competenta de cercetare a acestui tip de fapte apartine in totalitate DIICOT, cooperarea pot sa spun ca este foarte buna", a incheiat Flavius Dorin Nistor.La randul sau, directorul-general adjunct al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), Iulian Alecu, a confirmat ca"Amenintarile cibernetice au inceput sa vizeze niveluri din ce in ce mai mici de varsta, si vorbim de, care incep sa fie prezenti pe Facebook si asa mai departe. Infractorii cibernetici urmaresc inclusiv acest lucru, pentru ca vor sa profite de orice resursa se afla pe internet", a declarat reprezentantul CERT-RO.Pe de alta parte, acesta a precizat ca introducerea tehnologiei 5G va aduce o crestere a vitezei de transmitere a datelor, care va genera o avalansa de informatii."Tehnologia 5G reprezinta o marire a vitezei de transmitere a datelor care vine cu o interconectare la toate nivelurile. Practic vom discuta de o avalansa de date disponibile in internet si inclusiv prin intermediul unor device-uri care nu vor fi totdeauna foarte bine securizate, si atunci nevoia de securitate creste foarte mult. (...)Primul sfat: fiecare persoana, indiferent de domeniul in care lucreaza, de zona din tara in care se afla, sa fie constient ca. Este important sa inceapa de la masuri minime de securitate precum parolele, precum anti-virusul, precum atentie la activitatile de inginerie sociala sau de pacaleala, ca sa le spun asa, din partea diferitelor persoane, astfel incat sa nu ofere date personale, date financiare, date bancare care sa poata fi ulterior folosite de criminalii cibernetici", a atras atentia Iulian Alecu.De asemenea,, a atras atentia ca la nivel mondial peste 175.000 de copii acceseaza in fiecare zi pentru prima data internetul, deciReprezentanta UNICEF a mai prezentat cifrele unui sondaj conform caruia peste 40% din tinerii repondenti au inceput sa foloseasca internetul inainte de a implini 13 ani, iar 80% dintre tinerii in varsta de 18 ani cred ca copiii si adolescentii sunt in pericol de a fi abuzati sexual.