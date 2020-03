Thales ofera acces gratuit la doua solutii securizate pentru munca la distanta

Ziare.

Pentru a reduce la minimum riscurile unei pandemii cibernetice, toata lumea trebuie sa fie deosebit de atenta.Thales ofera acces gratuit la un nou studiu realizat de centrul sau Cyber Threat Intelligence pentru a ajuta organizatiile sa inteleaga si sa previna aceste riscuri, in aceasta perioada dificila.Studiul realizat de echipa Thales Cyber Threat Intelligence arata ca modelul de activitate cibernetica rau intentionata se potriveste cu raspandirea la nivel mondial a noului coronavirus, cu atacuri majore raportate mai intai in Asia, apoi in Europa Centrala, de Est si de Vest.Hackerii folosesc pandemia ca pe o oportunitate pentru a lansa atacuri cibernetice tintite.De exemplu, unele aplicatii noi pentru Android, care urmaresc propagarea coronavirusului, sunt infectate cu malware, cum ar fi troian sau ransomware.De asemenea, s-a inregistrat o crestere importanta a activitatilor frauduloase sau abuzive in mediul online:● Un numar mare de domenii legate de Covid-19 a fost inregistrat in ultimele saptamani, peste 50% fiind considerate a fi operatiuni de tip momeala.● Campaniile de spam la scara larga, care folosesc paravanul Covid-19, incearca sa raspandeasca ransomware, sa fure date sau sa instaleze banking malware.● Campaniile de phishing prin e-mail incearca sa-i determine pe utilizatori sa se conecteze la pagini web inselatoare, atragandu-i sa descarce documente despre Covid-19.● Alte campanii prin e-mail solicita utilizatorilor sa transfere bani catre site-uri care pretind ca ar colecta donatii sau catre site-uri false de comert online care pretind ca ofera echipament de protectie, de exemplu. Initial, aceste atacuri de oportunitate au fost lansate de asa-numitii infractori cibernetici, dar un numar tot mai mare de grupari sponsorizate de state profita acum de subiectul Covid-19 pentru a efectua diferite tipuri de spionaj.Trecerea rapida la munca de acasa creste riscurile cibernetice, mai ales pentru ca atacatorii cibernetici incearca adesea sa intre in sistemul informatic al unei organizatii prin exploatarea urmatoarelor vulnerabilitati:● Folosirea dispozitivelor personale in scopuri profesionale (Shadow IT): angajatii care lucreaza de acasa pot utiliza echipamente sau solutii care nu au fost aprobate de specialistii in securitate IT si nu sunt sub controlul acestora. Aceste echipamente pot fi un punct de acces la date critice sau la sistemul informatic al organizatiei.● Instalarea neautorizata de aplicatii, software sau instrumente care ar putea fi un risc de securitate.● Utilizarea unor solutii de stocare a datelor care nu ofera securitatea necesara sau care au fost implementate prea repede.Pentru a raspunde nevoilor de securitate IT ale companiilor, organizatiilor si angajatilor acestora, Thales ofera acces gratuit la doua solutii - aplicatia de chat si apeluri Citadel si solutiile securizate de telemunca Cryptobox - ambele fiind deja utilizate pe scara larga de agentiile guvernamentale franceze si de clienti importanti.In aceasta perioada dificila, riscurile sunt semnificativ mai mari decat in mod obisnuit si, de aceea, este mai important ca niciodata sa va protejati datele, retelele si sistemele informatice pentru a evita declansarea unei crize cibernetice, pe langa criza de sanatate cu care ne confruntam deja.Thales (Euronext Paris: HO) este un lider global in tehnologie care contureaza astazi lumea de maine. Grupul ofera solutii, servicii si produse clientilor din domeniile: aeronautica, spatiu, transport, identitate si securitate digitala, aparare.Thales a generat venituri de 19 miliarde de euro in 2019 (incluzand Gemalto), avand 80.000 de angajati in 68 de tari. Thales investeste in special in inovare digitala - conectivitate, Big Data, inteligenta artificiala si securitate cibernetica - tehnologii care sustin afaceri, organizatii si guverne in momente decisive.