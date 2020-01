Tot mai multe atacuri cibernetice de tip malware folosesc numele artistilor, in special ale nominalizatilor la Grammy

Ziare.

com

Tehnologiile de protectie Kaspersky au detectat in 2019 o(tentative de descarcare sau de rulare a unor fisiere infectate) ce folosesc munca nominalizatilor, comparativ cu 2018. Ariana Grande, Taylor Swift si Post Malone au fost favoritii atacatorilor, numele acestora fiind folosite cel mai des in 2019 ca deghizare pentru malware (gama larga de programe malitioase - troiani, viermi si alte amenintari cibernetice - instalate in sistem fara stirea sau aprobarea utilizatorului, exploatand vulnerabilitatile din securitate, n.red).Astfel, Kaspersky a descoperit 30.982 de fisiere infectate care au folosit numele artistilor sau piesele acestora pentru a raspandi malware, 41.096 de utilizatori de produse Kaspersky intalnindu-se cu ele."Analiza artistilor nominalizati a aratat caau fost utilizate cel mai des ca paravan pentru fisiere infectate, ele fiind regasite in mai mult de jumatate (55%) din numarul total de fisiere detectate", se arata in comunicat.Numarul incercarilor de a descarca sau rula fisiere care contin nume ale acestor vede pop a crescut semnificativ pentru aproape toti artistii din cercetare.fata de 2018 - de la 254, la 2171, in timp ce numarul de fisiere malware unice distribuite - de la 221, la 1.556", se arata in comunicat.Cu toate acestea, desi nominalizarea la un premiu prestigios si recunoasterea aferenta acesteia influenteaza interesul utilizatorilor pentru anumiti artisti si, ca urmare, determina o crestere a activitatii infractorilor, acesta nu este neaparat cazul cu artisti consacrati precum Lady Gaga, al caror nume a cunoscut, de asemenea, o crestere in ceea ce priveste atacurile, in ultimul an.Kaspersky a analizat si care dintre inregistrarile si piesele nominalizate pentru Grammy in 2019 au primit cea mai mare atentie din partea atacatorilor cibernetici. Sunflower de la Post Malone, Talk de la Khalid si Old Town Road de la Lil Nas X s-au aflat in. Muzica, alaturi de emisiunile TV, este unul dintre cele mai populare tipuri de divertisment si, prin urmare, un mijloc atractiv de a raspandi malware, pe care infractorii il folosesc cu usurinta.Cu toate acestea, pentru ca vedem ca tot mai multi utilizatori se aboneaza la platforme de streaming, care nu necesita descarcarea fisierului pentru a asculta muzica, ne asteptam ca activitatea infractorilor pe acest tip de continut sa scada", spune Anton Ivanov, Kaspersky security analyst.