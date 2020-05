Un nou varf al amenintarilor informatice care exploateaza subiectul pandemiei. Zilele lucratoare, momentul preferat al atacatorilor (Infografice)

Ziare.

Datele interne ale Bitdefender arata ca atacurile legate de boala COVID-19 sunt la ordinea zilei, cu un plus de activitate de luni pana vineri, cand mai multe dispozitive sunt active, si o usoara domolire in weekenduri.Cresterea din luna aprilie a dus numarul de atacuri pe tema noului coronavirus la o medie de circa 4.000 pe zi, fata de cateva sute zilnic in prima jumatate a lunii martie. Valorile cele mai ridicate au fost inregistrate in 18 si 19 martie, precum si in 14, 16 si 17 aprilie, zile in care s-au inregistrat cifre de pana la trei ori fata de o zi obisnuita.Cele mai vizate tari sunt cele europene, Statele Unite ale Americii, Africa de Sud si Australia, ceea ce arata o legatura direct proportionala intre numarul de infectarilor pe plan medical si cel al infectarii cu amenintari informatice, pe fondul interesului crescut al oamenilor pentru acest subiect.ale atacatorilor in luna aprilie.Temele pe care atacatorii mizeaza cel mai adesea pentru a face cat mai multe victime sunt vaccinurile pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus si terapiile care promit vindecari miraculoase, trimise mai ales prin e-mail-uri care contin linkuri, aplicatii sau documente atasate infectate.Toate mesajele mizeaza pe frica si dezinformare pentru a pacali utilizatorii sa cada in capcana accesarii acestora.Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender estimeaza ca numarul atacurilor de acest fel va evolua intr-un ritm similar cu cel al ratei infectarii populatiei cu SARS-CoV-2., spuneIn randul companiilor, industriile lovite cel mai adesea de astfel de amenintari sunt comertul, transporturile, productia, IT-ul si turismul.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.Inca din anul 2001, Bitdefender a dezvoltat tehnologii recunoscute la nivel international destinate securitatii pentru familii si corporatii si a devenit un furnizor de incredere pentru protectia terminalelor si infrastructurilor companiilor.Astazi, tehnologiile Bitdefender sunt prezente in 38% dintre solutiile de securitate de pe piata. Mai multe detalii sunt disponibile pe https://www.bitdefender.ro