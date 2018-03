BlackBerry da in judecata Facebook pentru incalcarea mai multor brevete

Ziare.

Functiile pe care BlackBerry pretinde ca Facebook le foloseste in aplicatiile sale fara a avea drept acopera partea de securitate, unele caracteristici ale interfetei grafice, dar si mai multe optiuni ce tin de functionalitatea propriu-zisa a acestora.Generarea cheilor de criptare, afisarea pictogramelor numerice pentru a evidentia notificarile, etichetarea persoanelor in poze, autocompletarea textului in casuta de cautare si oprirea notificarilor pentru o conversatie sunt cateva dintre caracteristicile vizate de proces.Cel mai probabil, cele doua companii vor ajunge la o intelegere. Fie Facebook va fi de acord sa plateasca pentru brevetele detinute de BlackBerry, fie va gasi niste brevete proprii pentru care sa initieze propriul proces pentru a anula actiunea celor de la BlackBerry.Nu este neobisnuit ca o companie aflata pe o panta descendenta sau care incearca sa se reinventeze sa caute orice mijloace de finantare, inclusiv acest gen de procese. Au facut-o Yahoo! cu Facebook in 2012, Nokia cu Apple in 2016, iar exemplele ar putea continua.