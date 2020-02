A murit inventatorul comenzilor "cut", "copy" si "paste"

Ziare.

Tesler a inceput sa lucreze in Silicon Valley la inceputul anilor '60, intr-o vreme in care calculatoarele erau inaccesibile pentru marea majoritate a oamenilor, scrie BBC Datorita inovatiilor sale - care includ comenzile "cut/ taie", "copy/ copiaza" si "paste/ lipeste" - computerul personal a devenit atat de usor de invatat si utilizat.Tesler s-a nascut in Bronx, New York, in 1945, si a studiat la Universitatea Stanford din California.Dupa absolvire, s-a specializat in design de interfete, raportandu-se mereu la utilizatori - adica a creat sistemele informatice mai usor de utilizat.Larry Tesler a lucrat pentru mai multe firme mari de tehnologie de-a lungul carierei sale. A inceput la Centrul de Cercetare Xerox (acum PARC) din Palo Alto, California, inainte ca Steve Jobs sa-l angajeze la Apple, unde a lucrat timp de 17 ani.Dupa ce a plecat de la Apple, el a infiintat un start-up educational si a lucrat - pentru putin timp - la Amazon si Yahoo.A.D.