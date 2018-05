Falimentul unei idei bune: Elevii si studentii pot primi de la stat 200 de euro pentru un calculator. Asa, si?

Cresterea plafonului de venit net maxim lunar mediu/membru de familie de la 150 lei la valoarea salariului de baza minim brut la nivel national, de la data de 31 decembrie 2017 (1450 de lei), in conformitate cu prevederile legale care statueaza indexarea anuala a acestui plafon cu indicele de crestere a preturilor de consum.

Indexarea sumei acordate in bonuri valorice pentru achizitionarea sistemelor desktop/laptop-urilor/notebook-urilor cu indicele de crestere a preturilor de consum, de la 200 euro la 600 de euro, astfel incat elevii si studentii sa isi poata achizitiona calculatoare performante.

Scaderea numarului necesar de credite promovate, de la 50 la 30, pentru a putea largi baza teoretica de aplicanti si a sprijini si studentii cu situatie academica mai putin buna, insa care se confrunta cu probleme financiare si nu isi permit achizitionarea unui calculator.

Introducerea a cel putin unui student reprezentant al organizatiilor studentesti/federatiilor studentesti nationale in comisiile de stabilire a eligibilitatii candidatilor/comisiei de contestatie la nivel national.

Actualizarea configuratiei minime a calculatoarelor care pot fi achizitionate, astfel incat acestea sa fie la zi cu progresul pietei IT.

a) copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar in cazul elevilor, impreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;

b) copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;

c) adeverinta de la institutiile de invatamant/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;

d) acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei.

Avem in cele ce urmeaza o veste care ar trebui sa ne bucure: Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a propus majorarea limitei venitului pentru fiecare membru de familie pana la care se acorda un ajutor financiar in vederea cumpararii unui calculator, iar Guvernul a fost de acord.Toate bune si frumoase pana acum. Numai ca autoritatile nu au luat in calcul anumite aspecte importante, asa ca asistam la falimentul unei idei bune.Programul "Euro 200", caci despre el e vorba, a fost lansat acum 14 ani, iar sprijinul familiilor nevoiase pentru achizitia unui calculator a fost bine primit. La acea vreme , pentru a putea beneficia de cei 200 de euro, tanarul trebuie sa fie inscris intr-o forma de invatamant de stat sau particular, sa aiba cel mult 26 de ani, iar venitul brut pe membru de familie sa fie de maximum 150 de lei (adica 1,5 milioane de lei vechi).Dupa lansarea programului, succesul nu s-a lasat asteptat:au fost depuse, iarsi-au luat un calculator cu bani de la stat.Problema este ca, in toti acesti ani, conditiile nu au fost adaptate la vremurile in care traim. Abia anul acesta s-a adoptat o modificare, anume cresterea plafonului de venituri de la 150 de lei la 250 de lei. Asta dupa ce, in 2017,Evident, aceasta schimbare nu e suficienta. Asociatia Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a cerut autoritatilor cateva modificari logice la conditiile programului, dar nu au fost acceptate. Acestea au fost:Motivul e simplu: saracia. In 2016, 49,2% din copiii romani erau expusi riscului de saracie si excluziune sociala, fiind cel mai ridicat procent din tarile UE, potrivit unui studiu Eurostat . Asta inseamna ca 1,88 de milioane de copii nu au parte de o viata decenta. Mai mult, procentul este aproape dublu fata de media europeana, de 26,4%. Indicatorul folosit in aceste statistici este pragul saraciei relative, care este calculat ca fiind 60% din mediana veniturilor realizate. In 2014, acesta era de 600 de lei/persoana . Asa ca de ce autoritatile considera ca doar cei cu venituri de pana la 250 de lei/membru de familie ar avea nevoie de ajutor pentru cumpararea unui calculator?Motivul e tot simplu: Tehnologia a evoluat, iar preturile au crescut in ultimii 14 ani. De exemplu, la o simpla cautare pe eMag , doarlaptopuri se incadreaza in suma acordata de stat prin programul "Euro 200". Evident, acestea nu sunt foarte performante. Da, poti pune diferenta din propriul buzunar, dar oare cati pot face asta? Caci, pana la urma, programul e destinat copiilor din familii nevoiase, nu-i asa?Ei bine, a avea acasa un calculator reprezinta un pas important catre crearea competentelor digitale. Iar Romania sta foarte prost la acest capitol: doar unul din cinci romani detine competente digitale de baza , in timp ce in Uniunea Europeana procentul este de 59%, potrivit unui raport al Microsoft Romania, publicat in 2015, care citeaza datele Comisiei Europene. Mai mult, estimarile internationale arata ca 90% dintre slujbe vor necesita astfel de competente pana in 2020.Pe scurt, pentru eficientizarea procesului. O studenta care a beneficiat de acest program a semnalat ca e nevoie de multe hartii si timpul de asteptare e indelungat.Potrivit legii in vigoare, la dosar ai nevoie de o cerere conform modelului prevazut in anexa legii, pe care o depun la unitatea/institutia de invatamant la care este inscris elevul/studentul, alaturi de urmatoarele documente:De asemenea, exista comisii care verifica si gestioneaza situatia dosarelor la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar, fiecarui inspectorat scolar judetean, fiecarei institutii de invatamant superior de stat sau particular acreditate si (evident) una la nivelul Ministerului Educatiei. De mentionat caIn ciuda acestor lucruri, autoritatile estimeaza ca, pentru acest program, ar fi eligibile 13.000 de persoane. Ramane de vazut si cate vor vrea sa beneficieze de aceasta facilitate, in conditiile celor expuse mai sus.