Google sustine ca a atins ''suprematia cuantica'': Un calculator mai puternic decat orice computer conventional (presa)

Google achieving quantum computing is a huge deal. It means, among many other things, that no code is uncrackable. https://t.co/AghqDAYs66 - Andrew Yang (@AndrewYang) 21 septembrie 2019

Ziare.

com

Aceste calculatoare de tip nou sunt capabile sa realizeze anumite sarcini mult mai repede decat cele actuale, deoarece pot folosi proprietati uimitoare ale particulelor care le permit sa scape de regulile fizicii clasice.Un studiu al cercetatorilor de la Google care descrie aceasta inovatie, consultat de jurnalistii cotidianului de afaceri, a fost publicat succint pe site-ul NASA saptamana aceasta inainte de a fi retras.Cercetatorii afirma in acest studiu caEi ar fi atins asa-numita "suprematie cuantica", demonstrand clar ca un computer cuantic depaseste un computer conventional in ceea ce priveste performanta.Alphabet, compania mama Google, nu a raspuns imediat la solicitarile AFP.Potrivit cercetatorilor companiei din California, procesorul nu poate rezolva decat un singur calcul simultan, iar aparatele cuantice pentru aplicatii industriale reale nu vor putea fi folosite decat dupa mai multi ani.Dar este "un pas esential spre informatica cuantica la scara larga", scriu ei in studiu, conform Financial Times.Desi exista deja prototipuri de calculatoare cuantice, ele nu pot efectua in prezent decat sarcini similare cu cele realizate de un computer normal, dar mai rapid.Calculatoare cuantice de succes ar putea schimba datele in domenii precum criptografia, chimia sau inteligenta artificiala.Antreprenorul tehnic Andrew Yang, care candideaza pentru postul de primar din partea Partidului Democrat, a salutat acest progres."Faptul ca Google implementeaza informatica cuantica este un pas important. Acest lucru inseamna, printre altele, ca niciun cod nu poate fi indescifrabil", a scris el pe Twitter