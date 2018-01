Sa nu il arunci la gunoi! Habar n-aveai ca poti face asta cu un calculator vechi

Ziare.

Piata PC-urilor se afla intr-o situatie ingrijoratoare de un an la altul, inregistrand scaderi importante. Conform celor de IDC, citati de CNET, numarul de dispozitive livrate va scadea anual cu 4,9%. Una dintre principalele cauze ale acestui fenomen este popularitatea din ce in ce mai mare a dispozitivelor mobile, mai ales a telefoanelor. Dupa cum scriu si cei de la PC Magazine, acest lucru ar putea insemna ca PC-urile se vor demoda si mai mult in viitorul apropiat.In aceste conditii, este bine de stiut ca acestea inca mai pot fi utile chiar si atunci cand vrei sa renunti la ele. In functie de vechimea dispozitivelor, desktop-urile si laptop-urile vechi inca mai pot fi capabile de performante surprinzatoare daca alegi sa optezi pentru una dintre solutiile de mai jos. Desi in unele cazuriar fi nevoie de upgrade-uri ale unor componente precum memoria RAM sau hard-disk-ul, de cele mai multe ori o schimbare a sistemului de operare se va dovedi mult mai utila.