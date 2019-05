Cele mai bune 7 camere de actiune din 2019

Ziare.

com

Asa a luat nastere compania GoPro, devenita in scurt timp lider mondial in piata camerelor de actiune.Au inceput cu camere cu film, au ajuns la aparate digitale care filmeaza HD la mai mult de 170 de grade, iar in prezent pot face livestream in 4k.In cele ce urmeaza iti prezentam cateva caracteristici pentru 7 modele de camere de actiune, ideale pentru activitati sportive, de agrement sau orice fel de aventura.Hero 7 Black este cel mai avansat gadget al companiei GoPro in momentul de fata. Filmeaza video 4k 60 fps si fotografiaza la rezolutia de 12 MP, chiar si in format .raw, ideal pentru prelucrare profesionala.Filmarea in format vertical recomanda GoPro Hero 7 Black pentru clipurile postate pe retelele de socializare. Sistemul de stabilizare HyperSmooth iti ofera rezultate similare videoclipurilor realizate cu stabilizatoare atasate.Camera este functionala pana la adancimea de 10 metri in apa, cu o autonomie a bateriei intre 1 si 3 ore, in functie de calitatea aleasa.Hero 6 este fratele mai mare al lui Hero 7 de la GoPro, lider de piata la vremea lui. Inregistrarea video in 4k la 60 fps era un obiectiv greu de inchipuit atunci cand a fost lansat Hero 6.Performanta in conditii de luminozitate scazuta si stabilizarea excelenta a imaginii l-au facut posibil.Comenzile vocale ale acestei camere de actiune GoPro sunt deosebit de utile, iar impermeabilitatea si rezistenta in functiune la 10 metri adancime fara carcasa suplimentare recomanda Hero 6 pentru cele mai diverse activitati extreme.Cu Yi 4K+, compania chineza Xiaomi rivalizeaza cu gigantul GoPro din punct de vedere al calitatii fotografiilor si videoclipurilor, la preturile mult mai accesibile cu care ne-a obisnuit.Singurul criteriu la care nu tine pasul cu creatorii lui Hero este impermeabilitatea. Yi 4K+ nu filmeaza sub apa, insa la suprafata ofera pana la 60 fps in 4k, o camera de fotografiat de 12 MP si o autonomie a acumulatorului de 1 pana la 2 ore.RX0 de la Sony atrage atentia pasionatilor, in special datorita functiilor pe care le ofera. Realizeaza fotografii la viteze de pana la 1000 fps, un lucru imposibil chiar si pentru produsele GoPro.Desi este capabila sa produca imagini 4k UHD, pentru a te bucura de astfel de calitate trebuie sa conectezi camera RX0 la un aparat extern.Senzorul de 1 inch produce imagini frumoase foto si video, sporeste eficacitatea camerei in conditii de luminozitate scazuta si ofera o perspectiva dinamica deosebita.Olfi One.Five Black filmeaza in 4k pana la 24 fps si fotografiaza cu o rezolutie de 16 MP. Functionalitatea la o adancime de pana la 30 de metri sub apa o transforma in camera ideala pentru sporturile nautice. Datorita conectivitatii Wi-Fi incorporate poti utiliza aplicatia Olfi pentru a controla camera de pe smartphone.TomTom Bandit iti ofera toate caracteristicile principale ale unei camere de actiune decente. Filmeaza in tehnologie 4k pana la 15 fps si fotografiaza cu o rezolutie de 16 MP. Durata de viata a bateriei de pana la 3 ore ii aduce un mare plus. Editorul foto si video foarte simplu o recomanda pentru promovarea pe paginile de social media.TG-Tracker Tough de la Olympus este alegerea castigatoare pentru foto si video in conditii extreme. Filmeaza 4k la adancimi de pana la 30 de metri in apa fara protectie si functioneaza pana la -10 grade C, iar cu ajutorul unei lanterne LED capteaza imagini noaptea sau in intuneric.Rezista la socuri provocate de caderea de la o distanta de pana la 2 metri si la presiunea unei greutati sub 100 kg. Senzorii Action Track pentru GPS, busola, accelerometru, presiune barometrica, temperatura si adancime o recomanda pentru aventuri in conditii de clima extrema.Filmarea si fotografierea in actiune nu au fost niciodata mai usoare. Tehnologia cu care este dotata o camera de actiune te ajuta sa imortalizezi cele mai frumoase aventuri, iar multimea de accesorii ce pot fi adaugate fac posibila impartasirea amintirilor tale cu prieteni din intreaga lume pe conturile de social media.