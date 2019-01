Afla de ce fel de camere de supraveghere ai nevoie

Ziare.

Pana nu demult, investitia intr-un sistem de supraveghere reprezenta o suma considerabila, pe care nu multe persoane si-o putea permite. Insa, pe masura ce acestea au devenit mai accesibile, si utilizatorii au inceput sa se informeze mai atent asupra modului lor de functionare.Siguranta casei conduce la o mai mare determinare a oamenilor de a investi in una sau mai multe camere supraveghere Unul din principalele avantaje ale unui sistem de supraveghere il constituie posibilitatea de a fi informat in orice moment cu privire la evenimentele produse acasa.Usurinta de a fi aproape de cei dragi in orice moment depaseste bariera financiara, mai ales acum, cand exista o mare diversitate de camere de supraveghere disponibile.Sigur ca exista multiple diferente intre ele, diferente care sunt reflectate in special in pretul final, dar exista solutii pentru orice buget.Exista doua categorii principale de camere supraveghere: camere analogice (traditionale, CCTV sau, mai nou, HD) si camere IP. Modul de functionare difera in functie de tehnologia aleasa. Cele mai comune camere video de supraveghere sunt cele CCTV.Acestea au cunoscut o evolutie surprinzatoare in ultima perioada. Au pornit ca niste camere mari, impunatoare, grele, cu o rezolutie ce era masurata in linii TV.Pe parcursul anilor, tot mai multi producatori au incercat sa restranga dimensiunile, astfel incat sa fie disponibile acum in carcase de diferite dimensiuni, cu diferite caracteristici.Cel mai important este ca rezolutia a devenit tot mai buna, fiind masurata in megapixeli.Atunci cand va ganditi la instalarea unui kit supraveghere video analogic sau HD, tineti seama ca veti avea nevoie nu doar de camere video, ci si de un inregistrator ce poarta numele de DVR. Imaginile captate, transmise de camera vor putea fi stocate doar pe HDD-ul unui DVR.Cea de-a doua categorie de camere de supraveghere se refera la camere IP. Spre deosebire de o camera HD (AHD, CVI sau TVI), camera IP poate fi folosita de sine statatoare. Nu are nevoie in mod special de un NVR, inregistratorul dedicat camerelor IP, pentru a stoca imaginile.Este mult mai flexibila in operare, desi unii utilizatori pot invoca dificultati de configurare. Camerele IP sunt legate direct la internet, au propriul IP, prin urmare pot fi accesate oricand, de oriunde. Conditia este ca atat camera, cat si dispozitivul de pe care accesati camera ca aiba acces la internet.Pentru stocarea datelor se poate opta fie pentru un NVR, asa cum mentionam anterior, fie local pe un micro-SD card, atata timp cat camera include slot pentru card, fie pe un calculator.Camerele IP pot fi impartite la randul lor in alte doua subcategorii, si anume camere IP cablate si camere supraveghere wireless. Daca primele necesita conexiune prin cablu pentru a fi accesate, cea de-a doua varianta simplifica si mai mult utilizarea.Camerele IP wireless sunt tot mai cautate de consumatori de pretutindeni. Au avantajul major ca nu necesita cablaj la router, singurul cablu necesar fiind cel de alimentare. Ne asteptam in viitor ca si acest aspect sa fie inlaturat, insa tehnologia in privinta camerelor cu acumulator inclus este inca la inceput.Camerele IP wireless sunt usor de montat, usor de configurat, rapid de utilizat. Nu necesita configurari complicate, orice amator isi poate procura o camera wireless si o poate conecta in propria locuinta, fara ajutor specializat.Scanarea unui cod QR este cheia catre conectarea camerei. Urmand cativa pasi oferiti de fiecare producator, in doar cateva minute aveti pe telefon imaginea locuintei.Asa cum spuneam, montarea camerelor de supraveghere trebuie sa porneasca prin stabilirea tehnologiei. Urmeaza indeplinirea urmatoarelor aspecte care vizeaza zona ce se doreste a fi monitorizata. Ganditi-va cate camere video doriti sa instalati.Aveti in vedere sa acoperiti atat zona exterioara, cat si pe cea interioara. Optati pentru camere supraveghere exterior pentru a monitoriza exteriorul casei si gradina. Fiind montate afara, este recomandat sa aiba infra-rosu pentru vizibilitate pe timpul noptii.Verificati distanta de iluminare pe care o preferati, camerele video sunt diferentiate si in functie de acest aspect. Alegeti tipul de lentila potrivit zonei.O lentila fixa ofera un unghi de deschidere fix si poate fi o optiune daca va intereseaza o zona restransa, din imediata apropiere a camerei.Lentila de 3.6 mm este cea mai des intalnita. Pe de alta parte, lentila varifocala prezinta avantaje, prin flexibilitatea in operare.Stabiliti manual sau folositi zoom-ul motorizat, pentru camerele care includ aceasta optiune, dimensiunea lentilei si gradul de focusare.Oferiti siguranta familiei prin instalarea camerelor de supraveghere. In functie de optiunea aleasa, poate reprezenta o investitie mai mare sau mai mica, insa, fara indoiala, va fi o investitie pe termen lung.Accesati magazinul online www.1CCTV.ro pentru a va familiariza cu diferitele modele de camere si sisteme, dar si pentru a solicita sprijin in elaborarea sistemului potrivit.