Camera video - Inovatie si ubicuitate

Indiferent ca e vorba de un smartphone, tableta, laptop sau un alt dispozitiv, cei mai multi utilizeaza tehnologie video si rareori isi dau seama de acest lucru.Insa putini sunt poate aceia care stiu cum s-a nascut videoclipul si care au fost inceputurile in televiziune, sau daca se gandesc la diferenta dintre o camera video si o camera de film, spre exemplu.Vorbind de camerele de film, stim ca acestea au o istorie lunga si variata, care dateaza de la sfarsitul secolului XIX.Camerele moderne folosesc mai degraba tehnologia video decat filmul.Acesta este un format electronic care a fost stocat istoric pe diferite suporturi, cum ar fi banda magnetica, cipurile CCD si memoria flash in stare solida.Camera video a fost initial dezvoltata pentru a fi utilizata in media.La inceputul anilor 1900 au fost finalizate primele experimente in transmiterea imaginilor.Un inginer scotian pe nume John Logie Baird a contribuit la aceasta lucrare cu o varianta a unui dispozitiv mai vechi cunoscut sub numele de "disc Nipkow", un dispozitiv mecanic care sparge o imagine in "scanline" folosind un disc rotativ cu gauri taiate in el.Televiziunile timpurii au produs imagini video mecanice, dar pana in anii 1930, noile designuri electronice, bazate pe un tub de camere video cu raze catodice, inclusiv doua versiuni proeminente ale inginerilor Philo Farnsworth si Vladimir Zsworykin, au inlocuit variatiile mecanice cu tehnologia de scanare a electronilor.Acest sistem, care a fost creat pentru radiodifuziune, a devenit standardul in industria televiziunii si a ramas in larga utilizare pana in anii '80.Trecerea de la captura video analogica la cea digitala a inceput in 1981 odata cu dezvoltarea camerei Sony Mavica cu un singur obiectiv.Aceasta camera folosea un disc magnetic rotativ, care avea diametrul de 2 inci si putea inregistra pana la 50 de cadre statice pentru redare sau imprimare.Mavica nu a fost insa o camera digitala "adevarata" asa cum o intelegem astazi, deoarece imaginile erau inca stocate magnetic.Mai tarziu, compania Kodak aducea urmatoarele inovatii in tehnologia camerei digitale, prin introducerea unui numar de produse pentru camere digitale in 1987 si crearea "Photo CD" in 1990.In 1991, Kodak a lansat prima camera video profesionala digitala destinata utilizarii profesionale de catre jurnalisti, a urmat F-3 de la Nikon, care a inclus un senzor de 1,3 megapixeli.Prima camera video digitala cu caracteristica de compresie video a fost lansata in 1993 si a fost cunoscuta drept Ampex DCT.Aceasta inovatie a inregistrat in scurt timp, o avalansa de camere video profesionale de la companii cunoscute, inclusiv Sony, JVC si Panasonic.