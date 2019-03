Ghid de alegere a camerelor de supraveghere video

1. Ieftin este in fapt mai scump

2. Verificati garantia

3. Intelegerea capabilitatilor camerei

4. Tipul camerei

5. Diferentele intre camerele analog, HD si IP

6. Decide locul de amplasare a camerei

7. Pe ce sistem de camere video sa va axati

Pe piata exista o varietate foarte mare de camere disponibile, unele mai bune pentru afacerea ta, altele mai bune pentru locuinta ta, ceea ce face alegerea cu atat mai grea.Cu ajutorul expertilor de la magazinul online SKUT.ro , un magazin online cu traditie pe piata romaneasca de profil, am alcatuit un ghid pentru dumneavoastra, pentru a va ajuta sa luati cea mai buna decizie.Cel mai bine e sa incercati sa gasiti cel mai bun raport pret-calitate a sistemului de supraveghere video, sistem care sa se incadreze in bugetul alocat.Solutia cea mai buna este sa investiti intr-un sistem de calitate, chiar daca are dimensiuni mai reduse ca numar de camere de exemplu, dar care va va permite sa adaugati ulterior alte camere, fara a investi alte sume in afara de cele de achizitionare a camerei.Pe acest segment, este bine sa va indreptati atentia catre sisteme de la Hikvision sau Dahua, care ofera un raport excelent pret - calitate.Unele magazine vor incerca sa va vanda produse fara brand cu un termen de garantie mult mai mic fata de produse cu brand cunoscut. De aceea este important sa stiti in avans perioada de garantie oferita.Cand achizitionati un sistem de supraveghere video, este bine sa luati in considerare dimensiunea lentilelor, cat de wide filmeaza. Pentru fiecare milimetru in plus la lentila, creste distanta la care camera poate inregistra si focaliza, deci este direct ptoportionala cu calitatea filmarii.In ceea ce priveste unghiul wide al camerei va determina zona pe care o cuprinde camera in filmare. Cu cat camera va cuprinde mai mult vizual, cu atat va scadea lungimea focala si astfel camera va focaliza mai greu pe un subiect.Sunt trei tipuri de camere disponibile pe piata. De la cele mai ieftine de tip analog, pana la variante HD si variante de top de tip IP.Din fericire, datorita avansului tehnologic, chiar si variantele IP sunt acum mult mai ieftine decat acum cativa ani. Astfel, acum, cu un buget mediu, puteti achizitiona si variante de camere IP.Diferentele intre aceste trei tipuri de camere sunt semnificative. Camerele anolog sunt cele mai ieftine. Acestea ofera o rezolutie mica a filmarii si sunt bune pentru monitorizarea generala a unor zone.Camerele HD ofera o filmare mult mai buna a detaliilor, fiind perfecte pentru supravegherea parcarilor de exemplu, fiind in general utilizate in exteriorul magazinelor sau a sediilor de firme.Camerele IP ofera cea mai buna filmare, avand o rezolutie mult mai ridicata a filmarii, astfel incat permite inclusiv utilizarea zoom-ului optic, fara a pierde din calitatea filmarii.Este important sa stiti si unde amplasati camera de supraveghere. De exemplu, sunt camere dedicate pentru exterior, camere ce sunt mai rezistente la intemperii si functioneaza fara probleme chiar si cand afara sunt temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute.Daca doriti amplasarea camerei la intrare de exemplu, este suficient sa utilizati camere analog sau HD, desi in principiu, cea mai buna varianta este achizitionarea de camere IP, chiar daca pretul acestora este ceva mai ridicat.Asa cum spuneam si la inceput, cele mai ieftine sisteme sunt cele analogice. Dezavantajul acestora este ca daca doriti sa suplimentati numarul de camere, va trebui sa achizitionati si un alt DVR care sa permita numarul crescut.Aceasta problema nu se regaseste la camerele IP, putand adauga noi camere fara a fi nevoiti sa suportati costuri suplimentare.Acestea sunt doar cateva indicatii care sa va ajute sa luati cea mai buna decizie. Inainte de a face achizitia, ar fi indicat sa cereti mai multe informatii si specialistilor din cadrul magazinului, acestia putand sa va ofere tot suportul de care aveti nevoie.