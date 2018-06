Kitul de camere de supraveghere ne-a salvat afacerea

Ziare.

com

Cifrele calculate de catre politisti il reprezinta numarul de talharii si furturi din societati comerciale, iar dintre aceastea, furturile de pe rafturi este covarsitor de mare. De aceea, este recomandat tuturor comerciantilor sa apeleze la camere de supraveghere ieftine, camere care intimideaza si descurajeaza eventualele persoane rau intentionate.Irina si Sebastian Ciobanu au deschis la inceputul anului 2010 magazinul cu produse de lux "Jeans and Sneakers" in centrul orasului Constanta si s-au confruntat dintotdeauna cu tentative de furt, unele dintre ele soldate cu pierderi semnificative. Acest fapt a fost cauzat de lipsa unui plan pus la punct, plan care priveste instalarea unor camere de supraveghere ieftine pentru monitorizarea spatiului.In prezent Irina si Sebastian Ciobanu se declara mutumiti si incantati de decizia de a apela la un kit de supraveghere format din patru camere de supraveghere ieftine IP dome si un NVR cu patru canale. Aceste camere de supraveghere ieftine IP dome pot fi instalate doar in interior, in magazine, depozite, magazii, in casa sau in birou si au suport reglabil cu fixare rapida.Irina si Sebastian au ales camere de supraveghere ieftine cu infrarosu pentru vedere pe timp de noapte deoarece in trecut s-au confruntat cu furturi in miez de noapte. In urma cu aproximativ o luna s-au confruntat cu o spargere pe timp de noapte; de aceasta data hotii au fost prinsi.Imaginile inregistrate de cele patru camere de supraveghere ieftine IP wireless au ajutat politistii in ancheta penala si au reusit sa ii prinda pe acesti rau facatori.Hotii, in numar de sase, au furat articole de imbracaminte si incaltaminte apartinand brand-urilor de lux in valoare de 6000 de euro. Cei sase tineri acuzati de furt nu se aflau la prima abatere, in trecut fiind acuzati de furturi calificate din locuinte. De aceasta data prejudiciul a fost recuperat, neinregistrandu-se daune materiale semnificative.Politistii ne atentioneaza ca cele mai multe spargeri se de dau intre orele 3 si 5 noaptea, chiar daca este liniste, iar orice miscare produce zgomot, iar furtul se savarseste in cele mai neobisnuite si neasteptate forme, principala preocupare sau abilitate a hotilor fiind aceea de a nu fi observati si surprinsi in momentul comiterii faptei. De aceea, fiecare dintre noi, fie ca vorbim de propria locuinta sau afacere, respectiv magazine, trebuie sa instalam camere de supraveghere ieftine, de preferat cu vedere pe timp de noapte.Magazinul online 1CCTV ofera foarte multe variante de camere de supraveghere ieftine dintre cele mai performante de la diversi producatori.Cele mai multe camere au LED-uri infrarosii incorporate ce permit vizualizarea imaginilor live pe timp de noapte, au conexiune wireless cu vizualizare continua si clara.Ce este interesant este faptul ca toate evenimentele neplacute sunt memorate si nu vor fi pierdute din cauza luminii scazute.Haideti sa urmam exemplul Irinei si al lui Sebastian Ciobanu si sa contribuim la scaderea ratei infectionalitatii apeland la camere de supraveghere ieftine si performante!