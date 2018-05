Promotii consistente la camerele de supraveghere video

DVR 4 canale de 1080 P, meniu in limba romana P2P Cloud Support,

software vizionare mobil,

4 camere de exterior AHD 2 MP IR30 M rezolutie 2000TVL cu lentila fixa de 3.6 mm,

sursa de alimentare de 12V/6A,

4 cabluri gata mufate de 20 metri,

splitter alimentare cu 5 iesiri tata.

Aceste dispozitive sunt o parte integranta a pastrarii sigurantei publice, iar progresele tehnologice au dus la sisteme tot mai reduse ca dimensiuni, mai usor de folosit si mai accesibile ca pret.Alegerea camerei de supraveghere potrivite pentru nevoile tale este importanta, pe piata existand numerosi furnizori. Cele mai multe magazine specializate te vor ajuta sa te decizi ce fel de sistem ai nevoie.Daca nu te simti increzator sa mergi intr-un magazin, nu ai rabdare sau timp sa vorbesti cu un consultant de vanzari despre aceste produse, poti face unele cercetari online pentru a afla ce fel de camere se potrivesc spatiului tau.Camerele de supraveghere de exterior sunt cea mai importanta parte dintr-un sistem de securitate indiferent ca e vorba de domiciliul personal sau de sediul unei afaceri.Camerele de supraveghere de exterior trebuie sa acopere un spatiu mai mare in majoritatea cazurilor. Trebuie sa aiba o lentila puternica pentru a capta fiecare detaliu, precum si fiecare fata care apare in cadru.Camerele sunt proiectate pentru a capta semnal video si audio de buna calitate si pentru a emite la distanta prin conexiune la internet.Atat camerele cu fir cat si cele wireless pot fi utilizate, dar primele costa mult mai putin decat celelalte. Calitatea inregistrarii este suficient de buna pentru a detecta fata sau alte dovezi in caz de efractie.Un fapt foarte important cu privire la camerele de supraveghere in aer liber este ca acestea sunt utilizabile atat in timpul zilei cat si in timpul noptii.Multe camere vin cu o caracteristica infrarosu care le permite sa pastreze monitorizarea pe timp de noapte, in conditii de iluminare scazuta sau pe intuneric total.Un astfel de kit de supraveghere pentru exterior se poate achizitiona din magazinul online www.camvision.eu la un pret promotional de numai. Sistemul de supraveghere contine:La acest produs beneficiezi de 350 lei reducere, transport gratuit, garantie de 2 ani si asistenta tehnica gratuita la montaj si instalare.Acest kit este perfect pentru supraveghere si pentru protejarea casei, fiind o solutie practica si economica pentru siguranta imobilului tau, 24 din 7.https://www.camvision.eu/kituri-supraveghere-video/710-kit-complet-4-camere-supraveghere-full-hd-infrarosu-30m-rovision