Protejati-va casa: Camere de supraveghere pe iUni.ro la preturi promotionale

Avantajele folosirii camerelor de supraveghere video

Iti poti securiza casa, firma, locuinta.

Tii hotii la distanta, majoritatea dintre ei se descurajeaza atunci cand afla ca o locuinta are camere de supraveghere si sisteme de alarma.

Stai mai linistit atunci cand pleci in concediu, mai ales ca in ziua de azi riscul ca locuinta sa devina o oportunitate pentru hoti este mare.

Poti monitoriza interiorul si exteriorul casei, curtea, firma sau alte imobile pe care le ai.

Iti protejezi copii care sunt lasati in grija bonelor, poti vedea comportamentul acesteia fata de ei.

Iti protejezi animalele de companie: cainele sau pisica din casa sau curte.

au functii inteligente

instalarea este simpla si rapida

sunt usor de folosit, au preturi convenabile, promotionale

aspectul este atractiv

sunt pentru interiorul si exteriorul casei sau al firmei

folosind cronologia se pot vizualiza imagini clare, cele mai recente evenimente.

Diferenta dintre camerele de supraveghere IP si camerele video analogice

Cat platesti pentru camerele de supraveghere IP sau analogice?

Camerele IP sunt mai scumpe decat camerele cu tehnologie analogica.

Pe iUni.ro poti achizitiona un produs de brand, de calitate inalta, la pret promotional.

Camerele de supraveghere iUni au preturi reduse, sunt de calitate extraordinara.

Claritatea camerelor de supraveghere

Distanta, un parametru important al camerei de supraveghere

Transmiterea imaginilor

Pentru a fi sigur ca vei avea un sistem de supraveghere de calitate, poti alege una din variantele moderne de camere de supraveghere iUni care sunt comercializate pe site-ul iUni.ro Producatorii de echipamente de supraveghere video recomanda aceste produse deoarece cu ajutorul lor poti sta mai linistit atunci cand pleci de acasa, poti vedea ce se intampla in casa ta de la distanta.Cu ajutorul camerelor de supraveghere ai urmatoarele avantaje:Brandul iUni a aparut pe piata in anul 2014; atunci s-a format sub forma iUni.ro printr-un fenomen de rebranding si alipire a unor site-uri din nise similare.rodusele sunt originale, au holograma iUni care atesta acest lucru, garantie 24 de luni sau chiar 4 ani, ce este in conformitate cu normele si reglementarile legilor UE in vigoare la data achizitionarii.Este important sa te informezi in legatura cu astfel de produse, pentru a sti ce sa alegi. Diferentele sunt date in principal de: pret, claritatea imaginilor, tehnologie, distanta, transmiterea imaginilor.Oamenii tin cont de pret atunci cand cumpara un produs de acest fel. Aspecte importante:Unul din motivele pentru care camerele de supraveghere IP sunt mai scumpe este acela ca se remarca prin claritatea imaginilor transmise la distanta. Desigur ele au si o tehnologie mai avansata comparativ cu tehnologia analogica, care este mai veche.Rezolutia unei camere IP poate fi si de 10 megapixeli, la camera analogica este de 0,4 megapixeli.Pentru casa sunt destul de bune camerele analogice pentru ca la acestea imaginea isi pierde putin din claritate daca distanta este mai mare fata de subiect.Pentru firme, parcari sau depozite este mai bine sa se opteze pentru o camera de supraveghere IP, pentru ca va pastra claritatea imaginii chiar si la distante mai mari.Tehnologia de transmitere a imaginilor este mai buna in cazul camerelor de supraveghere IP pentru ca se obtine un acces instantaneu la imaginea inregistrata de pe smartphone, computer, laptop, tableta. Sistemul de supraveghere video IP este cu fir sau fara fir.La camerele de supraveghere IP datele video sunt codificate, comprimate si abia apoi transmise de la server spre retea. Astfel se realizeaza protectia datelor ceea ce este un lucru important.La camerele cu tehnologie analogica imaginile sunt transmise direct pe recorder.