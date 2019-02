Spionaj la inaltime: In scaunul de avion din fata ta ar putea fi o camera video

Ziare.

com

Noile sisteme de divertisment montate pe spatele spatarelor scaunelor din avioanele operate de companiile aeriene American Airlines, United Airlines si Singapore Airlines sunt prevazute cu camere video incorporate, noteaza Market Watch , adaugand ca nu este exclus ca astfel de camere sa existe si in avioanele altor operatori.Toate cele trei companii mentionate au declarat vineri ca nu au activat niciodata camerele si nici nu intentioneaza sa le foloseasca.Producatorii sistemelor de diverstisment instaleaza aceste camere pentru a facilita introducerea ulterioara a unor servicii cum ar fi conferinte video intre pasageri, potrivit unui purtator de cuvant al American Airlines.Precizarile au loc in contetxul in care un pasager al companiei Singapore Airlines a postat de curand o poza a unui astfel de sistem pe Twitter. Unii utilizatori au precizat ca aceste camere exista si in avioanele americane.Prezenta camerelor video in avioane orientate spre pasageri este cunoscuta de cel putin doi ani. Jurnalistul Seth Miller a scris despre acest subiect in 2017, opinand ca producatorii echipamentelor nu au luat in considerare si implicatiile asupra dreptului la intimitate al pasagerilor.C.S.