Ultimele tendinte in sistemele de supraveghere video 2019

Iata cateva tendinte generale care vor influenta si in 2019 tehnologia monitorizarii video:Progresul difera de la o industrie la alta si de la o aplicatie la alta. In anumite domenii, in cel medical si mai ales in cel legat de detectarea cancerului, inteligenta artificiala (AI) a avut deja un impact real pozitiv. In alte domenii insa, progresul este mai putin evident si supravegherea video e un astfel de domeniu.Ne asteptam ca tehnologia sa devina un element important in multe aplicatii si produse din viitor. In timp, ea va deveni un instrument obisnuit pentru inginerii de software, fiind inclusa in diverse dispozitive si medii.Exista interes in sectorul monitorizarii video intrucat AI este folosit in analiza video, mai ales cand vine vorba de aplicatiile curente de invatare profunda. Datorita lor, ne asteptam ca implementarea sa fie de incredere si sa satisfaca nevoile clientilor.In timp ce implicarea inteligentei artificiale in domeniul monitorizarii video este inca la inceput, nu putem spune acelasi lucru despre tehnologia cloud care se afla, deja, potrivit unora, in zona de platou.Cele mai multe organizatii si-au transferat deja intreaga infrastructura pe un model bazat pe cloud. Chiar daca centrele de colectare a datelor cresc exponential, in acelasi fel creste si cantitatea de date. Acest fapt poate deveni critic la un moment dat in ciuda dezvoltarii unor tehnologii care reduc nevoile de stocare si de latime de banda.Acesta este momentul in care beneficiile tehnologiei edge computing incep sa se reliefeze. Edge computing plaseaza procesarea de date la marginea ("edge") retelei, acolo unde datele sunt colectate de senzor, inainte ca ele sa fie transmise mai departe la centrul de date.Un beneficiu special in anumite zone este cel al vitezei de procesare si abilitatea de actiona conform datelor colectionate. Spre exemplu, in cazul unui vehicul, in absenta tehnologiei edge computing (cand captarea si procesarea datelor se facea chiar la nivelul masinii), exista un delay in comunicare cu centrul bazat pe cloud. Uneori, chiar si cateva milisecunde pot face diferenta intre un vehicol ce poate sa evite un accident sau nu.Atunci cand vine vorba de monitorizarea video, edge computing inseamna ca procesarea de date se va realiza chiar la nivelul camerei. Chiar daca impactul nu este la fel de dramatic ca in cazul unui accident de masina, beneficiile sunt la fel de importante.In primul rand, procesarea la nivelul camerei va reduce necesarul de banda pentru stocare si transfer de date. In al doilea rand, datele vor deveni anonime si codate inainte de a fi transferate, eliminandu-se grija legata de securitatea datelor.In final, tehnologiile cloud si edge computing vor apare in tandem, cu nenumarate beneficii pentru kit de supraveghere si, evident, utilizator.Ultimele tendinte arata o grija din ce in ce mai mare in ceea ce priveste modul in care organizatiile colecteaza, stocheaza si folosesc informatiile cu character personal. In final, traim intr-o societate in care serviciile online au luat in schimb (cu sau fara voia noastra) o cantitate importanta de date cu character personal.Aceste date sunt folosite de platforme de social media ca Facebook, Google sau Amazon si multi clienti resimt acest fapt ca o incalcare a dreptului la intimitate.Este evident ca increderea intre o organizatie si clientii sai a crescut si devenit extrem de importanta. Alegerea unui sistem de monitorizare video va fi din ce in ce mai influentata de acest aspect.Indiferent de cum il privim, atentarea la cybersecurity este cea mai simpla modalitate prin care se poate distruge increderea intre o organizatie si clientii sai. Din nefericire, cybersecurity va fi mereu o problema, intrucat hackerii nu vor inceta sa caute noi puncte vulnerabile in sistem.Atacurile au devenit tot mai complexe, intr-o epoca in care numarul de dispozitive conectate ce prezinta vulnerabilitati creste exponential.Una dintre zonele de vulnerabilitate este lantul de aprovizionare unde lipsa unor bune practici de cybersecurity pot cauza brese atat in software, cat si in hardware.Provenienta produselor este mai critica azi mai mult decat oricand si producatorii trebuie sa fie siguri ca fiecare element din sistem este sigur.Senzorii pot aduce nenumarate beneficii, dar ne asteptam ca tehnologiile anului 2019 sa includa din ce in ce mai multi senzori capabili de actiuni "inteligente"in mod rapid.Spre exemplu, intr-un oras smart, un sezor de miscare conectat la o bariera ar putea actiona o camera care, in schimb, va actiona o alerta catre un centru de operare, permitand un raspuns prompt si rapid.Intr-un mod asemanator, un senzor de mediu ar putea actiona o camera video sau termica pentru a identifica rapid incendii sau alte incidente, trimitand alerte rapide care ar duce la raspunsuri mai rapide si mai eficiente. Daca ne uitam la varietatea senzorilor si la multitudinea combinatiilor, vom intelege beneficiile lor mult mai bine.Un kit de supraveghere video pentru o aplicatie de dimensiuni medii poate include 4 camere pentru exterior si un recorder DVR cu 4 canale . Este evident ca cele 4 camere trebuie sa aiba rezoluitie 5Mpx, in timp ce recorderul sa fie de tip Pentabrid 6 in 1, pentru o mai mare versatilitate.Cele 4 camere sunt de tip 4 in1, sustinand tehnologie AHD, CVI, TVI si XVI. Ele au in constructie LED-uri infrarosii (36 de bucati pentru fiecare camera), astfel incat camera sa poata filma si pe timpul noptii. Rezistenta la intemperii este asigurata de un grad de protectie optim (IP 66 este un reper de memorat) si camerele pot functiona la temperaturi variind intre -40 si +50 grade Celsius.Daca acestea sunt capacitatile camerelor de supraveghere de dorit in 2019, recorderul XVR 6in1 trebuie sa sustine tehnologii AHD, XVI, CVI, CVBS, IP si TVI la rezolutie de maxim 5MPx pentru toate cele 4 canale, la inregistrare si la redare live.Ca si o paranteza, anul 2019 aduce pe piata si unitati DVR cu capacitate de 8mp 4k, ceea ce nu face decat sa creasca performanta sistemelor de monitorizare. Revenind, acest recorder vine nu cu una, ci cu 4 intrari audio si iesire video HDMI, VGA si sistem PTZ.Sa nu uitam ca producatorii si furnizorii de produse de supraveghere video s-au adaptat nevoilor clientilor, oferind kituri complete de monitorizare. Conectorii videobalun, mufele de alimentare tata, hardul 1 TB, sursa de alimentare profesionala sau cablurile UTP sau ecranate cu alimentare nu trebuie sa lipseasca din kitul ideal in 2019.Intrucat clientii moderni sunt din ce in ce mai preocupati de amprenta lor asupra mediului, asistam si la a aparitia senzorilor care masoara impactul asupra mediului de catre o organizatie. Ei sunt asemeni unor "nasuri" calibrate la diverse forme. Spre exemplu, imagistica termica poate fi folosita pentru identificarea zonelor cu un consum important de energie.In final, clientii vor avea de castigat intrucat formularea de noi cerinte si nevoi a dus la aparitia de noi tehnologii, trasaturi, tipuri de senzori (sa nu uitam ca senzorii de detectie a miscarii sunt o aparitie a ultimilor ani), functii (nevoia de vizibilitate pe timpul noptii a facut posibila aparitia unor noi tipuri de camere si astazi vorbim chiar de camere ce pot filma color pe timpul noptii).Clientii nu mai au astazi nevoie decat de timp pentru a alege cea mai buna optiune pentru ei si, evident, sa stie foarte bine ce vor de la sistemul de monitorizare video.