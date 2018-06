Avertisment Kaspersky Lab: Ceasurile inteligente pot deveni instrumente de spionaj

Ce informatii se pot obtine

" (...) pentru un stil de viata sanatos, multe persoane folosesc trackere de fitness care sa le monitorizeze miscarea si activitatile sportive. Dar exista si efecte negative. Accesoriile smart, printre care ceasurile inteligente si trackerele de fitness, sunt foarte des folosite in activitati sportive, pentru a ne monitoriza activitatea si a primi notificari etc.Majoritatea acestor dispozitive sunt echipate cu senzori de acceleratie integrati (accelerometru), care vin deseori alaturi de senzori de rotatie (giroscop), pentru a numara pasii si a identifica pozitia actuala a utilizatorului.Folosind algoritmi matematici disponibili in puterea de calcul a accesoriului smart, a fost posibila identificarea tiparelor de comportament, a perioadelor cand utilizatorii se miscau, catre ce si pentru cat timp.Cel mai important, a fost posibila identificarea activitatilor sensibile ale utilizatorului, printre care introducerea unei fraze folosite ca parola pe computer (cu o acuratete de pana la 96%), introducerea unui cod PIN la ATM (aproximativ 87%) si deblocarea telefonului mobil (aproximativ 64%) ", sustin specialistii.Potrivit analizei, setul de date de semnal este in sine un tipar unic de comportament pe dispozitivul detinatorului."Folosindu-l, cineva ar putea merge mai departe si incerca sa identifice identitatea unui utilizator - fie printr-o adresa de e-mail care a fost ceruta in momentul inregistrarii in aplicatie, fie prin intermediului accesului la datele de autentificare ale contului Android.Dupa aceea,. Dar chiar daca acestnu este valorificat, ci folosit de infractorii cibernetici in alte scopuri, pot exista o multime de consecinte neplacute.De exemplu, ar putea sa decripteze semnalele primite folosind retelele neuronale, sa spioneze victimele sau sa instaleze skimmere la ATM-urile la care victimele merg de obicei. Am vazut deja cum infractorii pot obtine o acuratete de 80% atunci cand incearca sa decripteze semnalele accelerometrului si sa identifice parola sau PIN-ul, folosind doar datele colectate de senzorii smartwatch-ului", se mentioneaza in document.Cercetatorii Kaspersky Lab precizeaza ca exista motive de ingrijorare daca aplicatia trimite o cerere de a recupera informatiile din contul utilizatorului, daca aplicatia solicita si permisiunea de a trimite date de geolocalizare sau in cazul in care observa consumarea rapida a bateriei dispozitivului.In aceste conditii, utilizatorii de ceasuri inteligente trebuie sa evite descarcarea de permisiuni suplimentare si setarea adresei de e-mail de birou cand se inregistreaza in aplicatie.