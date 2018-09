Verdictul expertilor Power Laptop: Cum este mai bine sa alimentam un laptop?

Nu puteti supraincarca bateria laptopului

Potrivit unui studiu recent efectuat de inginerii unui brand cunoscut de laptopuri, cea mai fezabila varianta este ca laptopul sa functioneze pe baza bateriei in cazul in care lucrati remote, insa pe baza de alimentator, atunci cand va desfasurati activitatea de acasa sau de la birou.Vom defalca in cele ce urmeaza principalele argumente ale expertilor in laptopuri Este important sa intelegeti elementele de baza ale modului in care functioneaza bateriile standard litiu-ion (Li-ion) in laptopurile moderne. Nu exista nicio modalitate de a "supraincarca" aceste baterii.Cand ajungeti la o incarcare de 100% si lasati laptopul conectat, incarcatorul va inceta sa incarce bateria.Laptopul va rula direct de pe cablul de alimentare. Dupa ce bateria se descarca putin, incarcatorul de laptop compatibil se va conecta din nou si bateria va fi reincarcata la 100%. Bateria nu poate fi incarcata peste capacitatea sa constructiva.Bateria pentru laptop va fi intotdeauna uzata in timp. Cu cat bateria parcurge mai multe cicluri de incarcare cu atat ea se va uza mai mult. Diferitele baterii au ratinguri diferite, dar va puteti astepta adesea la in jur de 500 de cicluri complete de incarcare.Asta nu inseamna ca ar trebui sa evitati descarcarea bateriei. Depozitarea bateriei la un nivel ridicat de incarcare este nefavorabila pentru aceasta si ii reduce, treptat, autonomia.Astfel, cu sau fara intentie, modul in care utilizati dispozitivul atrage dupa sine si reparatii frecvente la laptop pentru a minimiza, cel putin pe moment, investitiile spontane pe care nu ati fi dispus sa le alocati unui laptop nou.Iata un verdict clar: caldura este daunatoare. Deci, daca laptopul dumneavoastra are o baterie detasabila, poate doriti sa scoateti bateria de la laptop daca intentionati sa o lasati conectata pentru o perioada lunga de timp. Acest lucru va asigura ca bateria nu este expusa la o cantitate inutila de caldura.Acest lucru este cel mai important atunci cand laptopul da semne ca se incalzeste (in timpul sesiunilor lungi de lucru) . Desigur, multe laptopuri moderne nu mai au baterii detasabile, deci acest sfat nu se va aplica in aceste cazuri.In cele din urma, nu este clar ce este mai rau pentru o baterie. Stagnarea bateriei la o capacitate de 100% va diminua durata de viata a acesteia, dar si functionarea acesteia prin cicluri repetate de descarcare si reincarcare va reduce durata de viata.Practic, indiferent de ce faceti, bateria se va descarca si isi va pierde capacitatea. Asa functioneaza bateriile.Intrebarea este ce o face sa se deterioreze intr-un ritm mai lent. Apple a sfatuit ca MacBook-urile sa nu se lase conectate in permanenta, de pilda, dar si incarcarea si descarcarea bateriei laptopului cel putin o data pe luna.Sfatul nostru este ca, atunci cand sunteti langa o sursa de curent, sa folositi laptopul conectat la priza, cu bateria scoasa si, o data pe saptamana, sa efectuati un ciclu complet de incarcare - descarcare.Cand este pusa la pastrare, este recomandat ca bateria sa aiba capacitatea de 50 - 60 %.Punerea laptopului intr-un ciclu complet de incarcare ocazional poate ajuta la calibrarea bateriei pe multe dispozitive. Acest lucru asigura faptul ca laptopul stie exact ce timp de incarcare a ramas si va poate arata o estimare precisa.Cu alte cuvinte, daca bateria nu este calibrata corect, Windows poate crede ca aveti o baterie de 20% ramasa cand este cu adevarat 0%, iar laptopul se va inchide fara avertisment.Permitand bateriei laptopului sa se descarce (aproape) complet si apoi sa se reincarce, circuitul acumulatorului poate invata cata putere a mai ramas. Acest lucru nu este necesar pe toate dispozitivele.De fapt, Apple spune in mod explicit ca nu mai este necesar pentru MacBook-urile moderne cu baterii incorporate. Acest proces de calibrare nu va imbunatati durata de viata a bateriei sau nu o va face sa detina mai multa energie - se va asigura, doar, ca laptopul va ofera o estimare precisa.