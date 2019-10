ANCOM amana licitatia pentru licentele 5G pana in 2020. Bugetul pierde 500 de milioane de euro din vina Guvernului Dancila

De ce se amana licitatia

Noul ministru Bode stia de amanare si acuza Guvernul Dancila de minciuna

Calendarul ANCOM

Romania, printre primele cinci tari din UE care au inceput sa ofere servicii comerciale 5G

Amanarea inseamna ca Guvernul nu va obtine 500 de milioane de euro la buget din vanzarea acestor licente, asa cum isi propusese. Iar vina o poarta acelasi Executiv, care nu a luat masurile necesare desfasurarii licitatiei.Mai exact, transpunerea Memorandumului cu SUA in legislatia primara si adoptarea hotararii de guvern pentru preturile de pornire si calendarul de achitare a taxelor."Ne aflam in situatia in care nu putem sa transmitem catre operatori toate informatiile necesare. Al doilea punct la fel important este ca, pana la finele anului, Comisia Europeana va furniza un set de masuri legate de cerinte de securitate a retelelor.Al treilea punct important e legat si de situatia cu care ne confruntam, si anume ca viitorul guvern, care intocmeste bugetul pe anul 2020, sa aprobe taxele de licenta si calendarul de achitare a acestor taxe. Vorbim apoi de acea HG absolut necesara pentru a avea o licitatie cat se poate de transparenta si corecta.. Noi credem ca, pe un calendar cat se poate de realist si indeplinindu-se conditiile de care vorbeam mai devreme, adica setul de masuri de la Comisia Europeana, transpunerea Memorandumului cu SUA in legislatia primara, HG-ul pentru preturi si calendarul de achitare a taxelor,", a spus Grindeanu, intr-o conferinta de presa.Potrivit presedintelui ANCOM, calendarul pentru licitatie a fost public, iar institutia pe care o conduce si-a respectat sarcinile."Calendarul pentru licitatie a fost public, s-a terminat acea perioada de consultare publica in care operatorii ne-au transmis observatii pe caietul de sarcini ce tin de partea tehnica.Cert este ca noi am incercat sa ne tinem de acel calendar, dar extrem de important este ca tot ceea ce a tinut de institutia noastra am respectat.. Si anume in urma cu aproape doua luni Guvernul Romaniei si Guvernul SUA au semnat un Memorandum pe 5G extrem de important pe care noi il consideram benefic. Acel Memorandum, insa, nu tine loc de lege.Pentru a putea fi aplicat acel Memorandum trebuie sa urmeze niste pasi de schimbare a legislatiei primare in Romania.ANCOM, fie ca vorbim despre aceasta licitatie, fie ca vorbim despre alte licitatii, este o institutie extrem de transparenta care isi doreste sa transmita operatorilor care vin sau au venit la aceste licitatii toate informatiile necesare pentru a putea sa organizeze o licitatie transparenta si sa ofere celor care vor participe toate datele necesare, astfel incat sa-si poata construi un buget, oferte", a mentionat oficialul.Miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a afirmat in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament ca, anul acesta, nu se va organiza licitatia pentru licentele 5G."As vrea sa spun foarte clar ca 5G inseamna viteza mai mare, capacitate mai mare de transfer de date, latime mai mare de banda si foarte important inseamna securitate.Va asigur ca Guvernul va facilita implementarea tehnologiilor 5G de ultima generatie in domeniul comunicatiilor fara fir, ceea ce va duce la un progres semnificativ in multe sectoare ale economiei cu rezultate directe in cresterea calitatii vietii, pentru ca acest lucru ni-l dorim.Vreau sa mai clarific un lucru: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor face politicile, iar ANCOM va reglementa, va gestiona spectrul. Un lucru sa ne fie clar, pentru ca am vazut ca Guvernul si-a propus sa obtina din vanzarea spectrului, la rectificare, 500 de milioane de euro, nu cred ca in acest an este posibil acest lucru, dar Romania isi respecta angajamentele cu partenerii strategici, SUA si NATO", a spus Bode.Ulterior, la finalul audierilor, intrebat concret daca licitatia pentru alocarea spectrelor 5G va avea loc in acest an, raspunsul demnitarului a fost unul categoric: "Anul acesta nu se va tine licitatia pentru licentele 5G"."Noi va trebui sa respectam intru totul ce ne-am asumat prin programul de guvernare, si anume Memorandumul semnat la Washington. Noi asiguram diligentele, ANCOM reglementeaza spectrul., sa nu spun ca i-a pacalit pe romani, ca la rectificare vor putea incasa 500 de milioane de euro din vanzarea spectrelor. Nu se va putea intampla asta clar in acest an", a adaugat Lucian Bode.ANCOM a anuntat, pe data de 7 iunie 2019, ca procedura de licitatie pentru acordarea resurselor de spectru disponibil in benzile desemnate pentru implementarea tehnologiei de noua generatie 5G urmeaza sa fie finalizata pana pe data de 31 octombrie, iar licentele de utilizare vor fi acordate pana la finalul anului.Calendarul aferent organizarii licitatiei pentru 5G a fost finalizat in data de 21 iunie in cadrul Consiliului Consultativ, iar documentul de pozitie se refera la acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz.Conform Autoritatii, pana la data de 15 august 2019, urma sa se modifice TNABF (Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio) pentru a atribui banda de 700 MHz serviciului mobil terestru, in acel moment banda fiind atribuita serviciului de radiodifuziune.Totodata, pana la finalul lunii august 2019, Autoritatea urma sa elaboreze si sa finalizeze, in urma consultarii publice cu industria, documentatia necesara organizarii efective a procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400 - 3800 MHz, urmand ca aceasta sa se desfasoare pana la data de 31 octombrie 2019.In luna decembrie a acestui an, licentele de utilizare a frecventelor radio trebuiau acordate castigatorilor, ceea ce ar face ca operatorii sa poata folosi o parte a spectrului castigat incepand cu data de 1 ianuarie 2020, iar pentru prima jumatate a anului 2020 sunt stabilite a fi finalizate actiunile privind incheierea acordurilor de coordonare referitoare la televiziunea digitala terestra cu Ucraina si a acordurilor bilaterale cu tarile vecine privind coordonarea utilizarii frecventelor pentru retele MFCN.Romania se afla printre primele cinci tari din Uniunea Europeana care au inceput sa ofere servicii comerciale 5G, alaturi de Marea Britanie, Austria, Italia si Spania, a declarat vicepresedintele ANCOM, Eduard Lovin."Noi ramanem in primul val de dezvoltare tehnologica, prin faptul ca am fost printre putinele tari europene care au realizat o strategie nationala pentru 5G, inca de la inceputul anului, si care a fost asumata si de catre Guvern.In baza acestei strategii s-au facut deja niste pasi. Colegii de la spectru au reusit sa faca o reasezare a benzilor, sa asigure acele blocuri cu o continuitate suficienta pentru ca doi dintre operatori sa ofere deja servicii de 5G.Romania este in primele cinci tari din Uniunea Europeana care au inceput sa ofere, pentru prima data, servicii comerciale 5G. In mai, anul acesta, Austria si Marea Britanie, iar din iunie Romania, Italia si Spania.Dincolo de primul val de servicii comerciale oferite de cele cinci tari, pana la momentul de fata doar cateva tari europene au tinut licitatii de completare a spectrului. Majoritatea covarsitoare a statelor europene va tine aceasta licitatie anul viitor", a mentionat Lovin.Vicepresedintele ANCOM a sustinut ca operatorii care vor dori sa inchirieze spectru suplimentar la licitatia 5G vor trebui sa realizeze planuri de investitii in valoare de "multe miliarde de euro, pe o perioada de 15-20 de ani"."Operatorii care vor lua spectru suplimentar vor trebui sa realizeze niste planuri de investitii de multe miliarde de euro, pe o perioada de 15 - 20 de ani si trebuie sa aiba o predictibilitate si o cunoastere de la inceput a restrictiilor in privinta echipamentelor pe care le vor putea introduce in retelele dumnealor.Ca sa mai accentuam o data nuanta,foarte transparent public. Nu sunt intrunite toate conditiile legale pentru putea incepe acest proces.Dincolo de necesitatea transpunerii in legislatie a Memorandumului (incheiat cu SUA - n. red.), de reglementarile acelui set de instructiuni de la Comisia Europeana si Agentia Europeana pentru Securitatea Retelelor, nu exista un cadru legal, o hotarare de guvern privind preturile pe care sa le trecem in final in caietul de sarcini, precum si calendarul platilor.Chiar daca am hotari noi sa se faca licitatia, nu sunt intrunite toate conditiile legale", a spus oficialul.