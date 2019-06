Strategia 5G pentru Romania a fost aprobata in sedinta de guvern

Ziare.

Prin implementarea acestei strategii, Romania va cataliza dezvoltarile economice si sociale induse de tehnologie, va dezvolta capitalul uman, estimandu-se crearea a peste 250.000 locuri de munca si a unui efect de multiplicare a integrarii noilor tehnologii in viata economica de peste 4,7 miliarde euro, contribuind astfel la realizarea obiectivelor UE de a deveni lider global in tehnologia 5G, potrivit ministerului."Guvernul isi propune un program ambitios de implementare a noii generatii tehnologice in comunicatiile mobile, prin adoptarea Strategiei 5G pentru Romania si proiectia urmatoarelor decenii de evolutie in domeniul comunicatiilor. Noua generatie de tehnologie mobila, 5G, va crea un mediu de conectivitate mult superior generatiei 4G si va contribui in mod semnificativ la incluziune si cresterea productivitatii in economie", a declarat ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu.Documentul are ca obiectiv fundamental stabilirea parcursului implementarii tehnologiei mobile 5G in conditii de securitate informatica, pentru a valorifica oportunitatile pe care dezvoltarea sectorului comunicatiilor le aduce economiei, societatii, cetatenilor si stiintei."Strategia 5G pentru Romania a facut subiectul unei largi consultari publice si a inglobat propunerile si punctele de vedere ale industriei si expertilor, pentru un larg consens si cunoasterea etapelor care vor fi parcurse de Romania in procesul de dezvoltare a serviciilor de comunicatii si aplicatiilor 5G. Procesul de consultare publica a transmis pietei semnalul ca Guvernul se pregateste pentru adoptia noilor tehnologii si constructia infrastructurii de comunicatii a viitorului si a incurajat pregatirile operatorilor in comunicatii, furnizorilor de servicii, mediului academic etc. pentru intampinarea acestor evolutii in domeniul digital, in conditiile in care in Romania traficul de date mobile s-a dublat anual in ultimii patru ani, iar densificarea numarului de sectoare instalate in retelele mobile a avut un ritm mediu anual de crestere de peste 20%", arata un comunicat emis de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.Adoptarea acestei strategii plaseaza Romania alaturi de 12 state dezvoltate care au lansat strategii 5G, printre care Austria, Danemarca, Franta, Germania si Italia."Strategia 5G prezinta un diagnostic complex al gradului de pregatire a Romaniei pentru implementarea 5G, identifica beneficiile majore pentru economie si societate in implementarea noii generatii tehnologice mobile in materie de conectivitate, digitalizarea afacerilor, lansarea de noi tehnologii facilitate de 5G si securitate cibernetica", mai arata comunicatul.De asemenea, strategia identifica necesitatile investitionale pentru dezvoltarea acoperirii teritoriale cu retele de comunicatii precum si barierele actuale in calea tehnologiei 5G, pentru care propune solutii.Strategia 5G pentru Romania proiecteaza un plan de actiune cu sarcini si termene concrete pentru implementare, vizand lansarea serviciilor in 2020 si acoperirea cu servicii 5G a tuturor centrelor urbane si a principalelor rute de transport terestru pana in 2025. Printre principalele repere ale planului de actiune al Strategiei 5G se afla: desfasurarea licitatiei pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio, transpunerea Codului European al Comunicatiilor Electronice, adaptarea regimului de autorizare a lucrarilor de constructii in sens favorabil dezvoltarii retelelor 5G.Atat ministerul cat si alte institutii cu atributii in domeniu vor intensifica informarea autoritatilor locale, a cetatenilor, a mediului de afaceri, mediului academic si comunitatilor privind beneficiile 5G si efectele acestor tehnologii in societate si vor continua alinierea cu statele membre pentru armonizarea implementarii cu linii directoare adoptate la nivelul Comisiei Europene si statelor membre, potrivit institutiei.