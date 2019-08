Si-a implantat in mana un cip care inlocuieste cheile de la masina (Video)

Ziare.

com

Cunoscuta sub numele de Amie DD, ea are experienta in programare si simulare de jocuri pe PC, iar de curand a publicat un clip pe YouTube in care arata cum si-a implantat un cip sub piele. Procedura se numeste biohacking si presupune modificarea functiilor corpului uman sau dotarea acestuia cu noi atribute.Ea a indepartat cipul RFID* de la cardul folosit pentru descuierea si pornirea masinii Tesla Model 3, l-a pus intr-un biopolimer, care i-a fost injectat apoi in mana stanga de catre un specialist in modificari ale corpului, informeaza Tech Crunch Pentru mai multe detalii, puteti urmari clipul de mai jos sau puteti accesa pagina lui Amie DD de pe Hackaday.io Clipul nu prezinta insa un detaliu crucial: nu aflam daca ea chiar a reusit sa-si descuie masina cu acest implant, insa probabil vom afla intr-un video ulterior.Nu e pentru prima data cand Amie DD incearca biohacking-ul. Ea avea deja implantat un cip RFID, pe care il foloseste pentru a-si descuia casa.Desi exista multe temeri legate de conectarea directa a functiilor corpului uman la tehnologie, biohackingul castiga tot mai multi adepti.De exemplu, in 2017, compania de automate pentru vanzare de produse Three Square Market din Wisconsin, SUA, le-a oferit angajatilor posibilitatea de a-si implanta microcipuri in mana. Cu ajutorul acestor dispozitive de 300 de dolari bucata, oamenii puteau deschide usi printr-o simpla miscare a mainii, se puteau autentifica automat sau puteau cumpara mancare de la cantina companiei.Practica a fost implementata inca din 2006 de compania de camere de supraveghere CityWatcher din Cincinnati, care si-a microcipat doi angajati, iar incubatorul de startup-uri de tehnologie EpiCenter din Stockholm a anuntat ca le va oferi cipuri membrilor sai.De asemenea, suedezii cocheteaza cu astfel de implanturi. Unele companii fac acest lucru angajatilor, iar incepand cu iunie 2017, compania nationala de cai ferate a introdus plata calatoriei prin cipuri aflate sub piele. Metoda era folosita pana in 2018 de aproximativ 130 de oameni.