Elon Musk: Avionul de vanatoare F-35 nu are nicio sansa in fata unei drone cu inteligenta artificiala

Antreprenorul, care conduce companiile SpaceX si Tesla, a facut declaratia la evenimentul Air Warfare Symposium, organizat in Florida.Musk a spus ca trebuie sa existe un competitor pentru F-35, iar acesta trebuie sa fie o drona controlata de la distanta de un om, dar "cu manevrele augmentate de autonomie". "Nu inseamna ca imi doresc ca viitorul sa fie asa. Dar pur si simplu asa va fi viitorul", a declarat Musk, care a avertizat in repetate randuri in legatura cu pericolele reprezentate de inteligenta artificiala."Era avioanelor cu reactie a trecut. Este vorba despre drone acum", a adaugat el.F-35, care a costat armata americana 406,5 miliarde de dolari pana in prezent, este cel mai scump program militar din istoria SUA. Proiectul sufera din cauza problemelor tehnice si a intarzierilor cauzate de acestea.Musk a declarat in trecut ca inteligenta artificiala este mai periculoasa decat bombele nucleare. "Trebuie sa fim foarte atenti cu inteligenta artificiala, deoarece este mai periculoasa decat bombele nucleare", a scris el pe Twitter in urma cu cativa ani. Intr-un interviu acordat CNBC, el a dat ca exemplu seria de filme "Terminator" care arata unde se poate ajunge daca nu avem grija.Musk nu este impotriva dezvoltarii acestei tehnologii, ci spune ca ea trebuie folosita cu mare grija. De altfel, Tesla foloseste AI pentru sistemul sau Autopilot care le permite automobilelor sa se conduca singure.