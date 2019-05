Premiera: O drona a transportat cu succes un organ pentru transplant

Ziare.

Drona speciala a fost proiectata de fizicieni, cercetatori si ingineri in aviatie de la Scoala de Medicina din cadrul Universitatii din Maryland, dar si de la Fundatia Living Legacy din Maryland, un ONG care faciliteaza transportul organelor si tesuturilor."Toata chestia asta este uimitoare", a declarat pacienta care a beneficiat de rinichi. inainte de interventie."In urma cu cativa ani, nu te puteai gandi la o asemenea metoda", a spus femeia.Timpul este crucial in ce priveste transplantul: cu cat organul ajunge mai repede la pacient, cu atat mai mari sunt sansele de reusita.Astfel, in acest caz unic, transportul a durat doar 5 minute, de la un spital la altul, conform CNN In mod normal, organele donate sunt livrate fie de zboruri charter, fie de zboruri comerciale. Uneori, insa, zborurile pot inregistra intarzieri, iar ocazional, organele sunt uitate in aeronava.Aproximativ 1,5% din organele transportate nu au ajuns la destinatie si aproape 4% au avut o intarziere neasteptata de doua ore sau chiar mai mult."Pe cat de uimitoare este aceasta premiera din punct de vedere al ingineriei, exista un obiectiv mai important la mijloc. Este vorba de imbunatatirea vietii umane", a declarat Darryll J. Pines, decanul Facultatii de Inginerie a Universitatii din Maryland.El considera ca noua tehnologie are potentialul de a ajuta la extinderea bazei de donatori de organe si de a oferi un acces mai bun la operatiile de transplant.A.D.