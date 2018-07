Tara care vrea sa foloseasca pasari-robot, care pacalesc si zburatoarele reale, pentru a-si spiona cetatenii

Nu este primul experiment cu pasari bionice

Este vorba de China, tara in care in prezent, sunt testate mai multe drone care arata si zboara intocmai ca niste pasari reale, reusind sa treaca neobservate de oamenii pe deasupra carora planeaza.Potrivit unor surse citate de South China Morning Post, dronele au fost testate pana acum in cel putin cinci provincii de cate 30 de agentii guvernamentale si militare din tara, noteaza Business Insider Dronele dezvoltate in cadrul programului "Porumbelul" sunt capabile sa imite in proportie de 90% miscarile pasarilor dupa modelul carora au fost create. Spre deosebire de dronele standard, aceste pasari bionice pot urca, cobori si accelera in timpul zborului, la fel cum fac pasarile adevarate.Dronele "porumbel" pot da si din aripi si sunt silentioase, ceea ce le face foarte greu de detectat, chiar si de catre alte pasari, care au fost vazute zburand alaturi de ele. Imita atat de bine aspectul pasarilor incat pot pacali si cele mai avansate radare.Fiecare drona este prevazuta cu o camera de inalta definitie, o antena GPS, un sistem de control al zborului si sisteme de comunicatii prin satelit. O drona cantareste in jur de 200 de grame, are o anvergura a aripilor de aproximativ 50 de centimetri si poate zbura cu o viteza de pana la 40 de kilometri pe ora timp de 30 de minute."Tehnologia are un potential important pentru utilizarea la scara larga in viitor. Prezinta cateva avantaje unice care o fac potrivita pentru dronele pentru sectorul militar si cel civil", spune Yang Wenqing, membru al echipei care se ocupa de operatiunea "Porumbelul".Noile drone sunt utilizate si in regiunea autonoma Xinjiang Uyghur din vestul Chinei, locuinta in cea mai mare parte de populatia musulmana uygur si caracterizata de tendinte separatiste, unde China mentine o supraveghere vigilenta.Dronele ar putea costa aproape 10 miliarde de yuani (mai mult de 1,5 miliarde de dolari), conform estimarilor.In 2013, armata americana a cumparat 30 de drone in forma de pasari de prada de la compania Prioria Robotics. De asemenea, in 2011, Festo Corporation a dezvoltat un pescarus robotic care poate zbura fara ajutorul unui operator uman. Compania a precizat ca acesta nu va fi folosit in scopuri militare.Tehnologia se afla inca in faza incipienta, cercetatorii chinezi incercand in prezent sa rezolve chestiuni precum incapacitatea pasarilor-drone de a zbura pe distante lungi, vulnerabilitatea la conditiile meterologice si riscul de a se ciocni de obstacole in timpul zborului.