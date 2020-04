Ce prevede OUG pentru eliberarea si primirea documentelor semnate electronic

Ziare.

OUG nr. 38/2020 instituie procedura eliberarii de catre institutiile si autoritatile publice a documentelor semnate electronic. Aceste autoritati si institutii publice vor primi documente semnate electronic.urmatoarele autoritati publice:* Presedintia;* Parlamentul Romaniei;* Autoritatea judecatoreasca.Actele emise in format electronic de autoritati si institutii publice vor fi semnate cu semnatura electronica calificata si sunt asimilate inscrisurilor autentice.Incepand cu data de intrare in vigoare a prezentei ordonante, respectiv 7 aprilie 2020,In vederea primirii documentelor electronice, institutiile si autoritatile publice vor pune la dispozitia persoanelor interesate portaluri proprii sau ale tertilor sau vor utiliza posta electronica daca nu au aceasta posibilitate.Ca regula generala,Exista o exceptie daca solicitantul doreste raspunsul in format letric, intr-un alt format - hartie, se va mentiona acest lucru in cererea adresata.Autoritatile si institutiile publice vor publica in mediul online informatii privind modalitatea de primire a documentelor electronice.