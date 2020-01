Cel mai mare salon de electronice isi deschide portile in SUA: Ecrane inteligente si roboti de ultima generatie

China vs SUA

Ziare.

com

Firma de cercetare de piata IDC estimeaza ca in 2019 la nivel mondial au fost vandute peste 800 milioane de echipamente domestice conectate, cu 23% mai multe decat in 2018, iar in 2013 ar urma sa se ajunga la o cifra de 1,39 miliarde. Toate aceste obiecte sunt acuzate in mod frecvent ca isi spioneaza proprietarul insa chiar si asa spatiul alocat lor la CES va fi mai mare in acest an gratie conexiunilor in crestere dintre ele si inteligenta artificiala.Provocarea pentru aceste obiecte nu este acea de a surprinde, ci de a-si dovedi valoarea si utilitatea pentru un consumator care este deja conectat. Accesoriile si hainele conectate nu se mai pot multumi doar sa masoare ritmul cardiac sau distantele parcurse, ele trebuie sa puna inteligenta artificiala in serviciul utilizatorilor in mod concret de exemplu alertandu-i cu privire la eventualele anomalii si indicandu-le directia pe care trebuie sa o urmeze.In ultimii ani mai multe asociatii au tras un semnal de alarma cu privire la folosirea datelor utilizatori de catre retelele sociale, marci, guverne si hackeri. Organismele de reglementare din SUA si Europa au dat amenzi consistente iar unii politicieni au cerut dezmembrarea platformelor dominante.Chiar si asa "oamenii au in continuare dorinta de a descoperi cele mai noi obiecte. Cred ca consumatorii se adapteaza la lume si adopta tehnologiile care li se potrivesc" a declarat Roger Kay, analist la Endpoint technologies Associates.Un alt element este ca editia din acest an a Consumer Electronics Show se deruleaza pe fondul tensiunilor comerciale si politice dintre China si SUA. Delegatia chineza va fi cea mai importanta, dupa cea a SUA, cu sute de expozanti, printre care si Huawei , gigantul chinez al telecomunicatiilor plasat pe lista neagra de Washington, care considera producatorul chinez o amenintare pentru securitatea nationala."Companiile chineze vor ocupa un spatiu mai mic decat la ultima editia dar toti principalii exponenti sunt prezenti" sustine Sarah Brown de la Consumer Technology Association, organizatorul CES.Acest salon le permite campionilor chinezi sa isi demonstreze capacitatea de a rivaliza cu marile nume din Silicon Valley. "Societatile chineze sunt foarte agresive. Piata lor interna este saturat si deci trebuie sa exporte, insa nu neaparat in SUA" subliniaza Simon Bryant, de la Futuresource Consulting.Toti cei 4.500 de expozanti asteptati la CES au acelasi obiectiv. Contrar petrecaretilor care sunt interesati de distractia de o noapte, expozantii de la CES spera ca ceea ce se intampla in Vegas, nu va ramane in Vegas.