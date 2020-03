Cetatenii vor putea sa depuna solicitari online semnate electronic catre toate institutiile publice

Ziare.

Este vorba despre un act normativ care stipuleaza ca, iar institutiile trebuie sa le primeasca si sa raspunda.In baza acestei OUG, toate institutiile si autoritatile trebuie sa aiba o platforma pentru primirea acestor documente semnate electronic."Contextul pandemiei de coronavirus ne-a demonstrat inca o data cat de importanta este tehnologia in ceea ce priveste serviciile publice pentru cetateni. Ne-a demonstrat ca tehnologia poate sa ne ajute sa salvam vieti. Cred ca astazi, printr-o OUG de doar sase articole, Guvernul Orban a adoptat cea mai importanta masura in domeniul digitalizarii din ultimii ani.De la momentul publicarii OUG in MO cetatenii vor putea sa depuna solicitari catre toate institutiile publice online, semnate electronic.Mai mult decat atat, exista obligatia institutiilor publice de a accepta documente semnate electronic si vor avea si obligatia de a furniza raspuns la acest tip de cereri tot in format electronic, astfel incat sa ne asiguram ca va exista un lant absolut continuu al documentelor care nu vor mai circula de acum inainte pe hartie, ci in format electronic", a declarat, luni seara, dupa sedinta de Guvern, Sabin Sarmas.Potrivit acestuia, in aceeasi masura, autoritatile si institutiile publice au obligatia ca, dupa publicarea acestei ordonante in Monitorul Oficial, sa isi publice in mediul online procedurile prin care vor primi de la cetateni aceste documente."Mijloacele sunt cele clasice - sunt institutii care astazi detin platforme pe care se pot trimite astfel de documente, sunt institutii la dispozitia carora vor fi puse platforme online pentru a primi documente, spre exemplu toate documentele pentru solicitarea ajutorului de somaj tehnic vor fi depuse exclusiv online, semnate electronic, print-o platforma pe care Guvernul Romaniei o va pune la dispozitia Ministerului Muncii.Nu in ultimul rand, acele institutii care, din pacate, nu au reusit sa ajunga la un grad de tehnologizare suficient, au ca mijloc la dispozitie de a primi documente in format electronic pe email, urmand ca in cel mai scurt timp sa le oferim sprijinul prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in vederea automatizarii aceste functii de primire a documentelor", a mai declarat Sabin Sarmas.Potrivit acestuia, "este un pas extrem de important in transformarea digitala a Romaniei".