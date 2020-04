Documentele pentru inregistrarea actelor de nastere si de deces se pot transmite electronic

Ziare.

com

Potrivit documentului, institutiile, autoritatile publice si persoanele fizice sunt obligate, in termen de cel mult 90 de zile de la incetarea starii de urgenta, sa efectueze demersuri pentru depunerea documentelor mentionate, in original, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/ oficiul de stare civila care a inregistrat actul de stare civila."Institutiile si autoritatile publice care, in exercitarea competentelor prevazute de legislatia specifica, solicita prezentarea certificatelor de stare civila, in original si/sau fotocopii, sunt obligate sa accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila transmise in format electronic de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de oficiul de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor", mentioneaza documentul citat.De asemenea, pe durata starii de urgenta, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la incetarea din viata a persoanei, iar in situatia decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculeaza de la data eliberarii certificatului medical constatator al decesului.