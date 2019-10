Review-urile online conteaza cel mai mult pentru cine vrea sa cumpere electrocasnice mari - studiu GfK

Ziare.

Cercetarea, realizata in 35 de tari, a analizat modul in care digitalul a schimbat atitudinile si comportamentele oamenilor fata de cumparaturi online si offline, pe categorii de produse si pe categorii de varste/generatii.Cat priveste perceptia cumparatorilor romani, analiza arata ca cel mai important criteriu pentru aceasta categorie de produse sunt review-urile online din partea altor cumparatori, femeile dand ceva mai mult credit acestora, in proportie de 72%, decat barbatii (68%).Potrivit sursei citate, urmatorii factori importanti in clasament sunt review-urile online postate de catre experti, apreciate intr-o masura mai mare de femei decat de barbati, site-urile generale de shopping si compararea preturilor sau consultarea site-urilor de reduceri.In topul criteriilor de alegere a unui produs se mai afla:De asemenea, intr-un procent mult mai mare decat in cazul femeilor, barbatii au incredere in site-urile retailerilor.La nivel european, cumparatorii tin cel mai mult seama atunci cand vine vorba despre achizitionarea electrocasnicelor mari de sfaturile consultantilor de vanzari din magazine, de review-uri si de site-urile de discounturi pentru a compara preturile.In cazul europenilor, primele trei criterii in top sunt review-urile online, informatiile primite la raft si de site-urile de discounturi pentru a compara preturile.Studiul GfK FutureBuy ofera o radiografie completa a asteptarilor cumparatorilor romani din mediul urban, utilizatori de internet si a modului in care marcile pot construi relatii puternice cu ei pe tot parcursul procesului de cumparare in mediul online si offline.In Romania, cercetarea s-a derulat pe un esantion de 1.000 de respondenti utilizatori de Internet din mediul urban, cu varsta de minim 18 ani.