F64 anunta cea de-a doua editie a evenimentului Photo Story - The Future is Visual

Evenimentul va avea loc pe, la Nod Makerspace, incepand cu ora 10:00, iar inscrierile se fac gratuit pana pe 5 octombrie, in baza unui proces de selectie si in functie de locurile limitate oferite.Editia de anul acesta se diferentiaza cu ajutorul unui concept care se abate de la structura clasica de conferinta foto. Abordarea va fi mult mai dinamica, participantii avand posibilitatea de testare hands-on a celor mai performante echipamente.Asadar, pasionatii de arte vizuale vor avea ocazia sa testeze echipamente si accesorii Sony, Canon, Panasonic, Olympus, Benq si Kingston in patru zone special amenajate:, unde participantii vor putea realiza portrete de studio cu ajutorul unui model;, dedicata fotografiei comerciale, dotata cu props si elemente decorative;, cu un setup de natura moarta, props, fundaluri foto de la Rafa Studio si sfaturi de la fotografa Florentina Rafaila;, dedicata celor care vor sa testeze tablete si monitoare pentru procesarea imaginilor.Nume importante din zona foto, precum Cristian Crisbasan, Vali Barbulescu, Andreea Retinschi, Alin Popescu si Luiza Marinas-Boldeanu, vor participa la sesiunea de dezbatereDezbaterea va fi transmisa live si pentru cei care nu au disponibilitatea de participare fizica. Separat,va oferi publicului ponturi despre fotografia de strada.De asemenea, participantii vor avea parte de un webinar moderat de Marius Tudor si sustinut de, fotograf de eveniment din Marea Britanie premiat international, cu clienti precum Casa Regala Britanica in portofoliu.Tot in cadrul evenimentului vor avea loc si doua expozitii de fotografie. Prima expozitie va expune fotografiile realizate in urma unui concurs pe Instagram realizat de catre unul dintre partenerii evenimentului, Gelato Madre, iar cea de-a doua reprezinta o continuare in offline a campaniei F64 dedicate Zilei Internationale a Fotografiei.In luna fotografiei, F64 a organizat un concurs de fotografie dedicat fotografiilor nocturne (astrofotografii, expuneri lungi pe timp de noapte sau cadre de noapte urbane, in care rolul principal il joaca luminile orasului), iar cele mai bune compozitii vor putea fi admirate la NOD Makerspace.Activarile pentru cei 300 de participanti asteptati lasunt realizate cu sprijinul Sony, Canon, Olympus, BenQ, Panasonic, GoPro, Kingston, Beanz Coffee, Coca Cola, Alka, Vinurile Gramma, Komoder, Azero, Gelato Madre, TUI Travel, Fundaluri foto Rafa Studio.F64, lider pe piata echipamentelor foto-video din Romania, detine cel mai mare magazin de profil pe piata romaneasca de comert electronic: www.F64.ro Cu o echipa de 140 de angajati, F64 inseamna atat un spatiu fizic pentru o gama variata foto-video, cat si un magazin online, unde clientii pot gasi pe stoc tot ceea ce au nevoie in materie de foto-video.