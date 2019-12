5 motive pentru care ai nevoie de boxe portabile + Top 6 boxe

1. Foloseste boxe portabile pentru mai multa flexibilitate in casa

2. Foloseste boxele portabile pentru a partaja muzica preferata

3. Foloseste boxele portabile pentru apeluri telefonice hands-free

4. Foloseste boxe portabile ca si obiect decorativ

5. Foloseste boxele portabile cand pleci de acasa (de exemplu activa portabila tip troller)

Top 6 boxe portabile bluetooth wireless cu handsfree

Daca boxele sunt portabile wireless bluetooth, inseamna ca va puteti conecta fara fir. In plus, aceste boxe portabile, au dimensiuni mai compacte, pentru a fi usor de transportat si de manevrat, indiferent de mediu.Oferta magazinelor pentru boxe portabile este extrem de variata: cu bassul puternic, bluetooth rezistent la apa, boxa portabila akai, radio fm, usb card, microfon inclus.Desi boxele portabile au devenit foarte populare in ultimii ani, inca exista persoane care cred ca ele sunt dificil de utilizat.Azi, intr-o era a dispozitivelor mobile, cei mai multi dintre noi folosim telefonul mobil pentru a asculta muzica atunci cand nu suntem acasa.Tuturor ni se pare comod sa avem la indemana o pereche de casti indiferent de unde ne poarta zilele.Apoi, mai sunt utilizatorii care cred ca sunetul nu este atat de calitativ pe boxele portabile, asa cum este pe boxele clasice, cu fir sau pe sistemele audio complexe.In ciuda acestor controverse, boxele portabile cresc in popularitate, iar oferta producatorilor este din ce in ce mai diversa.De aceea, vom enumera in continuare 5 motive pentru care se merita sa folosesti boxe portabile.Sa zicem ca gatesti in bucatarie si vrei sa asculti muzica. Poti incerca sa-ti pui castile, dar exista riscul sa inmoi cablul in mancare sau sa-l incurci in vase.In schimb, daca folosesti boxe bluetooth poti spune ca ai rezolvat problema. Tot ce trebuie sa faci este sa asezi boxele pe blat sau pe masa din bucatarie si sa pui playlistul tau preferat.Pentru ca boxele sunt portabile, practic le poti muta oriunde doresti in jurul casei. De exemplu, le poti duce in living in timp ce stergi praful sau cand te joci cu copilul, poti pune muzica de relaxare in dormitor sau poti seta o muzica mai energica atunci cand esti in garaj.Indiferent de locatia din casa, cu ajutorul boxelor portabile poti sa-ti iei usor muzica alaturi de tine. Muzica te poate acompania, iar daca tu iubesti muzica, sigur vei aprecia acest lucru.Ti s-a intamplat sa descarci o melodie foarte frumoasa pe smartphone si sa-ti doresti sa o asculti impreuna cu cei dragi, dar sa o poti reda doar pe difuzorul telefonului? Ei bine, cu ajutorul unor boxe portabile este mai usor sa asculti muzica preferata impreuna cu prietenii, familia sau musafirii tai.Boxele bluetooth sunt ideale atunci cand calatoresti sau cand ai o petrecere pe terasa ori esti in parc cu prietenii. Este o adevarata distractie sa poti asculta muzica preferata impreuna cu cei de langa tine.Cand nu mai vrei sa tii telefonul pentru un apel, poti folosi modul difuzor, dar de obicei acest lucru va face ca sunetul sa nu fie foarte clar. In schimb, o boxa portabile te poate ajuta in acest caz.Una din caracteristicile importante ale unei boxe Bluetooth este microfonul incorporat care poate fi utilizat pentru hands-free. Difuzorul este suficient de tare incat sa poti auzi clar persoana de la celalat capat al firului, fara sa folosesti mainile.In plus, acest lucru poate fi extrem de util in cazul unei intalniri business, pentru ca toti cei prezenti sa participe la discutie.Poate ca acesta este ultimul lucru la care te-ai fi gandit, insa poti folosi boxele portabile si ca obiect decorativ. In prezent, boxele portabile nu sunt utile doar pentru a asculta muzica, ci si ca ornament pentru amenajarea unei locuinte elegante.Poti sa o asezi oriunde - pe noptiera, pe masa de cafea, pe masa si in orice camera.Asta inseamna ca poti asculta muzica dorita oriunde si oricand. In plus, poti sa le oferi cadou unor prieteni.Un difuzor Bluetooth portabil este un gadget care iti poate face viata mai usoara atunci cand esti pasionat de muzica.Indiferent daca este pentru tine sau un cadou pentru familie si prieteni, incearca sa te bucuri cat mai mult de ceea ce iti poate oferi o boxa portabila.Boxele bluetooth portabile sunt grozave pentru ca le poti folosi si in afara locuintei tale. Cand dai o petrecere in curte sau vrei sa pui muzica in parc, atunci cand esti alaturi de prietenii tai, poti face acest lucru cu usurinta. Pentru cei care iubesc activitatile outdoor, drumetiile si sportul in aer liber, boxele portabile sunt minunate. Ele ofera ocazie de amuzament si distractie practic oriunde.Despre aceasta boxa portabile Kruger&Matz, cumparatorii spun ca este performanta si ca are un pret accesibil. Este versatila si solida, are un volum tare si bass bun. La volum peste mediu, boxa poate fi utilizata timp de 6 ore.Kruger&Matz Executive KM0525 este o boxa portabila cu Bluetooh, care are doua difuzoare de 12.5W. Este destul de puternica incat ar putea sa te acompanieze la o mica petrecere in exterior. Uimeste prin sunetul foarte clar si prin tehnologia MaxxBass, cu o dinamica impresionanta a sunetului.Pentru conectare, boxa utilizeaza tehnologia Bluetooth 4.0, la o distanta de pana la 30 m. Are functie NFC, iar daca doresti sa asculti muzica de pe telefonul mobil sau alte dispozitive, poti utiliza intrarea AUX.Un alt punct forte al acestei boxe este microfonul incorporat, care face ca boxa sa devina un difuzor pentru smartphone. Iesirea AUX este utila pentru a te ajuta sa te conectezi la inca o boxa. Din configuratie nu lipseste portul USB, ceea ce inseamna ca poti folosi boxa pe post de power bank.Boxa Portabila Kruger&Matz Executive KM0525, NFC, USB, Handsfree (Negru) este si o prezenta stilata, ea imbinand foarte bine functionalitatea cu aspectul. Designul sau modern o face sa devina un ornament foarte elegant in orice locuinta amenajata cu bun gust.Disponibil cu boxa, producatorul ofera si un docking station, util pentru mentinerea acumulatorului incarcat.Distreaza-te si bucura-te de muzica preferata alaturi de aceasta boxa spectaculoasa.Sony este un guru al echipamentelor media si audio, iar aceasta Boxa Portabila Sony SRS-XB01 Extra Bass are mai multe avantaje. In primul rand, vei observa pretul foarte accesibil.Daca iti doresti o boxa buna si ai un buget destul de limitat, aceasta poate fi o optiune excelenta.In al doilea rand, Sony SRS-XB01 Extra Bass, Bluetooth impresioneaza prin aspectul elegant, foarte compact. Are 81.5 x 57.5 x 56.5 cm si cantareste doar 160 de grame.Asta inseamna ca poti sa o iei cu tine oriunde, atunci cand pleci in calatorie, cand iesi in parc cu prietenii, cand stai pe terasa sau la o intrunire.Daca ti-ai dorit de multe ori sa dai volumul mai tare la muzica de pe telefonul mobil, acum ai o ocazie foarte buna. Oriunde te afli, poti sa dai muzica la volum maxim pentru a te distra alaturi de cei care sunt alaturi de tine. Poti sa redai piesele tale preferate direct de pe telefon si sa te bucuri de sunete de calitate foarte buna.Boxa Portabila Sony SRS-XB01 are o functie interesanta, extra bass, care ajuta la optimizarea ritmului. In caz de petrecere, EXTRA BASS isi va face simtita prezenta. Cu toate ca boxa are dimensiuni compacte, ea exceleaza la capitolul sunetului, oferind un adevarat spectacol muzical.Basul puternic face ca sunetul sa fie clar si foarte placut. Forma rotunda a boxei nu este intamplatoare, pentru ca astfel sunetul este cat mai bine dispersat in jur. Pentru imbunatatirea frecventelor joase, boxa dispune de un radiator pasiv ascuns.De la Sony, trecem la Creative, la una din cele mai bune boxe cu handsfree pe care poti sa le cumperi la ora actuala. Creative Sound Blaster Roar 2 este gandita pentru cei care iubesc dispozitivele portabile frumoase si cu performante de sunet excelente.Impresioneaza prin carcasa stilata, negru cu argintiu. Particularitatea boxei consta in designul sau cu 20% mai mic fata de varianta dinaintea sa. Practic proiectantii de la Creative au atins performanta de a aseza piesele boxei intr-o carcasa cu 20% mai compacta.Poti sa o plasezi orizontal sau vertical, pentru ca Sound Blaster Roar 2 te va uimi oricum prin puterea sunetului emis. Daca alegi sa o asezi orizontal te vei putea bucura de o acustica echilibrata, iar daca o vei plasa vertical, sunetul direct va fi mai aproape de tine.Compacta si puternica, boxa portabile Creative are si alte puncte forte: amplificator dublu, difuzoare de inalta frecventa, autonomie de pana la 8 ore, mod de incarcare duala, MP3 player incorporat, si Voice Recorder buit-in.JBL are o oferta impresionanta de boxe portabile, iar varianta JBL Flip 3 se afla in top, datorita caracteristicilor sale ce tin de aspect si performante.Este neagra si are forma alungita, dreptunghiulara. Este excelenta pentru streaming Bluetooth fara fir, ceea ce inseamna ca poti asculta muzica de pe telefon sau tableta la volum maxim, datorita calitatilor sale puternice.Bateria din dotare este este Li-ion si se poate reincarca. Tine pana la 10 ore de redare, ceea ce o face potrivita pentru excursii, sporturi in aer liber, plimbari prelungite in parc si alte activitati outdoor.O caracteristica excelenta pe care o are aceasta boxa JBL este protectia impotriva apei sau picaturilor accidentale. Practic, poti spala boxa direct la robinet, singura interdictie fiind aceea de a nu o scufunda in apa. Acest lucru este posibil datorita materialului premium din care este fabricata. Are carcasa din cauciuc rezistent, iar acest lucru face ca boxa sa fie perfecta pentru toate aventurile tale.Huawei scoate la inaintare o boxa portabila simpatica, cu design compact, practic si modern. Este rotunda si rosie si este prevazuta cu o agatatoare tip siret ca sa o poti lua cu tine peste tot si sa o manevrezi cu usurinta.Aspectul vibrant este completat de performanta excelente. Se conecteaza prin Bluetooth si are port alimentare Micro USB. Volumul poate fi reglat facil prin atingere si actioneaza pe o raza pana la 10 metri.Este rezistenta la cativa stropi de apa accidentali, ceea ce inseamna ca o poti lua cu tine la piscina sau pe terasa atunci cand vezi pe cer cativa noi de ploaie. Bateria incorporata este Litiu Polimer de 700 mAh, cu autonomie de pana la 8,5 ore. Se incarca in circa 2-3 ore si are indicator LED pentru status de activitate.Boxa portabila Huawei masoara 100 x 1000 x 42 mm si cantareste doar 189 grame. Se livreaza alaturi de un cablu USB si manualul de utilizare.Daca esti fan Harman Kardon, credem ca vei dori sa intri in posesia acestei boxe cu hands free. Are un design spectaculos, cu nuanta aurie si ofera aproape orice ti-ai putea dori de la o boxa portabila in prezent.Spunem asta pentru ca, in ciuda performantelor sale excelente, daca vrei o boxa cu NFC, ei ii lipseste functia aceasta.Principalul sau atu consta in sunetul clar, puternic, impecabil. Acumulatorul din dotare, cu o capacitate de 3200mAh, dureaza pana la 8 ore, ceea ce iti ofera mai multa flexibilitate atunci cand vrei sa asculti muzica in casa si in afara casei.Are doua difuzoare de cate 8 W, functie hadsfree si microfon. Masoara 190 x 130 x 34 mm si cantareste 599 grame.