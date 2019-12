Casca bluetooth Platronics: Ghid achizitie si Top 3

Ce este o casca bluetooth Plantronics?

Durata de viata a acumulatorului

Specificatiile Bluetooth

Caracteristici fizice: Marimea si greutatea

Tip de conectare pe ureche

Alte specificatii

Despre tehnologia Bluetooth

Conectare dispozitivelor cu Bluetooth

Cum puteti avea grija de bateria castilor?

Castile Bluetooth sunt dispozitive speciale care va ajuta sa vorbiti la telefon fara sa fiti nevoit sa le tineti cu mana. Aceasta este o tehnologie foarte cunoscuta in zilele noastre, care a crescut in popularitate, in ultimii ani. Azi, puteti intalni mai rar persoane care folosesc aceste casti, dar sunt in continuare destul de raspandite.Multi utilizatori se bucura ca pot vorbi la telefon fara sa-l tina cu mana, pentru ca acest lucru le permite sa desfasoare alte activitati importante simultan. Nu trebuie sa se opreasca din ceea ce fac pentru a vorbi la telefon.Castile Bluetooth exceleaza prin aceasta functionalitate, datorita designului wireless, ceea ce face sa nu fie necesara conectarea fizica a castilor cu telefonul mobil.Plantronics au o istorie indelungata in realizarea de casti de inalta calitate, concepute special pentru zona business, pentru birouri. Producatorul a abordat mai multe tehnologii de-a lungul timpului, care au ajutat la obtinerea unei calitati mai bune a apelurilor si la cresterea gradului de comoditate.Datorita seriei de casti Bluetooth (casca voyager, casca bluetooth plantronics m75, explorer ml15 black), Plantrontics si-a folosit experienta indelungata in tehnologia castilor pentru a crea unele din cele mai calitative modele disponibile azi pe piata.Castile Plantronics permit utilizatorilor sa maximizeze calitatea apelurilor si a altor operatiuni pe care le desfasoara in timp ce vorbesc la telefon.Castile Bluetooth pot fi gasite aproape oriunde si pot avea diferite forme si dimensiuni. Tind sa varieze de la niste dispozitive mici care se aseaza intr-o ureche, pana la casti mari care se sprijina pe cap si acopera ambele urechi. Exista modele in-ear care pot trece destul de usor neobservate.Avand in vedere paleta extinsa de casti Bluetooth, exista de asemenea multe functionalitati. De aceea, este recomandat sa faceti unele comparatii intre mai multe modele pentru a afla care se potriveste cel mai bine cerintelor dumneavoastra.Autonomia bateriei este unul din cei mai importanti factori pe care ar trebui sa-i aveti in vedere atunci cand intentionati sa comandati o casca bluetooth Plantronics. Ea reprezinta durata totala de utilizare a bateriei, care arata timpul total de convorbire pe care il poate asigura o incarcare completa.Deoarece castile Bluetooth nu sunt aproape niciodata folosite in timp ce se afla conectate la incarcator, cel mai bine este sa va uitati la durata de autonomie pe care o declara producatorul. Astfel, o sa va puteti face o idee mai buna despre cat de frecvent va trebui sa incarcati castile.Dar, in privinta duratei de viata a acumulatorului, multe modele Bluetooth Plantronics inregistreaza performante foarte bune.Un alt aspect important de avut in vedere atunci cand comandati casti bluetooth Plantronics tine de specificatiile Bluetooth. Acestea variaza in functie de versiune. De aceea, este important sa va asigurati ca modelul pe care il alegeti accepta versiunea Bluetooth utilizata de smartphone-ul utilizat.Specificatiile Bluetooth sunt in general compatibile cu versiunile anterioare, asa ca aceasta nu ar trebui sa constituie o problema.Dimensiunea si greutatea castilor Bluetooth Plantronics sunt o alta caracteristica importanta de avut in vedere. In timp ce pentru unii utilizatori este important sa aiba o casca mica si usoara, altii pot considera ca se simt mai confortabil cu una voluminoasa, care se aseaza bine pe cap.De aceea, nu ar trebui sa omiteti sa verificiati marimea si greutatea castilor selectate, inainte de a plasa o comanda ferma.Acesta este un criteriu pe care multe persoane il omit deseori. Castile Bluetooth sunt in general de doua tipuri:- casti in-ear- casti over-earUnii utilizatori le prefera pe primele, altii pe cele over-ear. Sunt si persoane carora nu le pasa de acest aspect. De altfel, sunt modele care pot include mai multe accesorii cu dimensiuni diferite.Cu toate acestea, este bine sa va asigurati ca modelul de casti bluetooth pe care intentionati sa le achizitionati se potriveste cu preferintele dumneavoastra.Daca aveti ocazia sa testati ambele variante pentru a vedea care vi se pare mai confortabila, atunci decizia ar trebui sa fie mai usoara.Pe langa caracteristicile enumerate mai sus, castile bluetooth Plantronics pot avea si alte functii suplimentare. In general acestea sporesc calitatea unui model.O astfel de functie extra este Noise cancelling, care anuleaza zgomotul din exterior si ofera un sunet mai clar. Alte casti pot include mai multe microfoane, handsfree, interoperabilitate asistenta persoana virtuala. Dincolo de simpla utilizare a castilor pentru apeluri, aceste caracteristici pot adauga functii suplimentare importate.Aceasta tehnologie este prezenta in vietile noastre de mai multi ani si la ora actuala exista o multime de dispozitive care functioneaza cu Bluetooth. A fost lansata in 1989 ca modalitate de conectare wireless a castilor la telefoanele mobile.Foarte curand, Bluetooth s-a raspandit foarte mult si a devenit de nelipsit de pe foarte multe dispozitive, in principal smartphone-uri.Dezvoltarea smartphone-urilor si a altor dispozitive recente au reprezentat inca un stimul pentru raspandirea tehnologiei Bluetooth. Asa se face ca azi Bluetooth reprezinta o tehnologie omniprezenta.In ciuda scopului sau principal de a fi o metoda de furnizare a comunicatiilor wireless intre casca si telefoanele mobile, Bluetooth a inceput sa fie folosit pentru tot mai multe scopuri, inclusiv pentru transferuri de fisiere wireless, computere wireless, periferice de gaming etc.Acum Bluetooth este prezent aproape pe orice smartphone, tableta sau laptop.Pentru ca doua dispozitive cu Bluetooth sa poata comunica intre ele, trebuie sa fie conectate. Acest lucru nu este intotdeauna intuitiv, dar reprezinta o necesitate. Dar dupa ce ati conectat casca bluetooth cu telefonul mobil, ulterior conectarea se va face in mod automat.Pentru a conecta casca Plantronics cu telefonul mobil, tineti cont de sfaturile urmatoare.Prima data, asigurati-va ca ati oprit casca Bluetooth. Cand castile sunt oprite, tineti apasat butonul de control al apelului timp de circa 5 secunde, pana cand veti primi o notificare pe dispozitiv - poate fi o lumina intermitenta sau un sunet (in functie de modelul de casti pe care il aveti). Dupa ce ati reperat aceasta notificare, puteti da drumul butonului.In continuare, asigurati-va ca pe telefon, Bluetooth este activat. Multe smartphone-uri au in general Bluetooth-ul dezactivat in mod implicit, pentru a putea economisi bateria. Prin urmare, verificati acest lucru.Activati Bluetooth si urmati pasii pentru a conecta smartphone-ul prin Bluetooth. Metoda este diferita in functie de sistem de operare de pe telefon - Android sau iOS.Dupa ce ati urmat toate instructiunile de conectare, s-ar putea sa vi se ceara sa introduceti o parola. Aceasta este 0000 (patru zerouri). Dar sunt si modele de telefoane care nu solicita o parola.Dupa ce introduceti parola (daca vi se cere) pe smartphone ar trebui sa vedeti cum castile au fost conectate prin Bluetooth. Asta inseamna ca puteti incepe sa utilizati casca plantronics pentru receptionarea apelurilor telefonice.Asa cum se intampla cu orice dispozitiv Bluetooth, este indicat sa tineti cont de cateva sfaturi pentru a va bucura la maximum de experienta oferita. Conexiunea Bluetooth este in general mare consumatoare de energie pentru bateria telefonului.De aceea, cand nu folositi Bluetooth-ul pe telefonul mobil, este cel mai bine sa-l dezactivati pentru a limita conectarea altor dispozitive nedorite. Astfel, veti putea sa economisiti energia bateriei.Unul din cele mai importante beneficii ale castilor Bluetooth este faptul ca ofera posibilitate de operare handsfree, fara a fi nevoie sa va incurcati in fire in timp ce realizati alte taskuri.Pentru ca va permit sa utilizati ambele maini in timp ce vorbiti la telefon cu cineva, puteti face mai multe lucruri in acelasi timp (multitasking). Acest lucru este util mai ales pentru persoanele care petrec mult timp la telefon, discutand cu clientii. Puteti deveni mai productiv, daca folositi o casca Bluetooth Plantronics Voyager 3200.Aceasta Casca Bluetooth Plantronics Voyager 3200, Multi-Point (Negru) este un plus excelent pentru oricine vorbeste mult la telefon. Este usoara si se prinde comod de ureche. Permite un control ferm si este putin observabila.Este echipata cu cele mai noi tehnologii audio Plantronics si ofera o calitate audio excelenta prin casca si microfon. Va ofera flexibilitatea de care aveti nevoie pentru a vorbi la telefon in timp ce realizati si alte activitati.Plantronics Voyager Legend este o casca Bluetooth mono care se conecteaza prin versiunea Bluetooth 3.0. Castile mono sunt perfecte pentru apelurile telefonice, in special pentru cei care conduc, pentru ca puteti auzi sunetele din exterior cu cealalta ureche.De aceea, setul de casca mono Bluetooth va permite sa ramaneti conectat si in siguranta. Puteti asculta si muzica, dar este mai putin confortabil decat sa folositi o casca stereo Bluetooth.Daca sunteti in cautarea unei casti care sa aiba o autonomie buna a bateriei, Plantronics Voyager Legend este ceea ce trebuie. Ea asigura pana la 7 ore de convorbiri telefonice si 11 zile in modul standby.Unul din primele lucruri pe care le veti observa cand veti purta aceasta casca, este greutatea sa. Casca este extrem de usoara, iar acest lucru poate fi un plus important cand trebuie sa folositi casca toata ziua. Este comoda si o puteti purta fara sa simtiti oboseala in zona urechii.Forma castii a fost astfel proiectata pentru a nu provoca disconfort. Puteti controla volumul cu ajutorul unui buton special. Incarcarea este simpla; trebuie doar sa conectati cablul de incarcare cu care se livreaza.Avand in vedere perioada de timp pe care unii indivizi o petrec vorbind la telefon, nevoia de a tine in mod constant telefonul langa ureche se poate dovedi istovitoare si inconfortabila atat pentru mana, cat si pentru ureche.Din fericire, o casca bluetooth Plantronics cum este Voyager 5200UC, NFC, Multi-Point, este o solutie foarte utila pentru problema expusa. Daca doriti confort suplimentar in viata de zi cu zi, atunci Plantronics Voyager 5200 ar trebui sa fie un punct de plecare excelent.Aceasta este o casca model over-the-ear, ceea ce inseamna ca ocupa o singura ureche si o lasa pe cealalta libera pentru a face multitasking, receptionand sunete din diverse surse.Are o unitate de 2.2 inch in spatele urechii si un microfon de 2.8 inch, ceea ce o face sa fie usor de purtat, chiar si pentru o zi intreaga. Pe partea din spate a castii se afla un comutator de pornire - oprire si cateva butoane de volum, usor de accesat.Fara indoiala, una din cele mai importante caracteristici pe care ar trebui sa le aiba o casca Bluetooth este tehnologia de anulare a zgomotului (noise-canceling). Poate fi utilizata si in exterior, nu doar in spatiile inchise.Plantronics Voyager 5200 dispune de o tehnologie exclusiva Windsmart, cu un grup de patru microfoane, pentru a elimina zgomotele deranjante si vantul. Avand in vedere acest lucru si celelalte functii pe care le are casca bluetooth Plantronics Voyager 5200, nu este de mirare ca orice utilizator se va indragosti de ea.