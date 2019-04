De ce minte Alexa?

Marea indiferenta

Scenarii orwelliene

Daca adresati asistentei virtuale Alexa, dezvoltata si comercializata de Amazon, urmatoarea intrebare: "Ma spionezi?", vei primi imediat raspunsul: "Nu, pentru mine conteaza foarte mult protectia datelor tale personale."Cat de mult conteaza cu adevarat am aflat la sfarsitul acestei saptamani, cand au fost dezvaluite practicile gigantului Amazon, care asculta zilnic mii de conversatii private ale clientilor Alexa, conversatiile fiind si transcrise de angajati, fara acordul utilizatorilor.Amazon a confirmat informatia, precizand ca se doreste "imbunatatirea experientei clientilor".Raspunsul este interesant, pentru ca Amazon pune mai presus "experienta clientilor" in raport cu sfera privata a utilizatorilor.Selectate au fost de catre gigantul american nu numai solicitarile "oficiale" adresate in mod explicit asistentei virtuale Alexa. In articolul prezentat de concernul financiar Bloomberg se face referire, printre altele, si la ariile false interpretate sub dus, la strigatele de ajutor ale unor copii si chiar la un presupus incident sexual.Amazon nu se simte, asadar, deloc vinovat de faptul ca astfel de actiuni ar putea incalca flagrant prevederile constitutionale sau dreptul explicit formulat de Curtea Constitutionala Federala referitor la sfera privata si autodeterminarea informationala.Drepturi fundamentale sunt sacrificate pe altarul "experientei clientilor". Aceasta este o parte a scandalului.Cealalta parte este data de faptul ca doar putini sunt cei care acorda atentie acestui scandal, majoritatea dand dovada de indiferenta. Se pare ca primeaza comoditatea, ca este preferata comunicarea virtuala verbala in detrimentul celei scrise si ca acestea sunt deasupra fricii ca discutii private, intime, ar putea deveni publice, pe diverse canale.De ani buni, granita dintre sfera privata si cea publica este modificata.Ne indreptam incet, dar sigur spre o era "post privacy". Prezentam de buna voie date personale, de exemplu, pe diversele platforme de social media. Astfel incat ceea ce am prefera sa pastram in sfera privata ajunge in spatiul public, prin conectarea inteligenta si urmarirea datelor digitale.Sa ne amintim de contestata actiune a celor de la Cambridge Analytica, care au reusit sa prezinte profile detaliate pe baza unor postari de pe facebook.Ca ingradirea sferei private conectata cu utilizarea asa-numitelor "Big Data" ar putea duce la supravegherea totala se constata in cazul Chinei. Acolo se introduce in acest moment un asa-numit "Social Credit System", pe baza caruia guvernantii pot decide, apeland la un sistem de puncte, cine este cetatean bun si cine este cetatean rau, cu posibilitatea de a-l sanctiona pe cei din urma.Cine trece strada pe rosu sau vorbeste urat despre Partidul Comunist va primi interdictie de a folosi anumite mijloace de transport sau nu isi va putea inscrie copiii la scoli mai bune.Ramane de vazut daca si noi, in Europa, vom ajunge vreodata in vecinatatea unor asemenea scenarii orwelliene. In orice caz, insa, ar trebui sa fim ceva mai atenti cu datele noastre.De la Alexa am invatat ca nu poti sti cine te intercepteaza. Stim insa ca prietenoasa voce minte atunci cand ne anunta ca protectia datelor personale primeaza.