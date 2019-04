Ecosystem Xiaomi. Aplicatia Mi Home si Top 7 cadouri smart de Paste

Xiaomi products si aplicatia Mi Home smart

Compania chineza utilizeaza cele mai noi tehnologii de fabricare si lucreaza cu cei mai buni designeri industriali cu scopul de a oferi gadget-uri fiabile si elegante care sa aduca un plus de confort.Xiaomi este unul din cele mai active marci mondiale care ofera tablele, telefoane, laptopuri, echipamente inteligente etc. Ecosystem Xiaomi a fost creat din dorinta de a veni in intampinarea cerintelor si preferintelor exigente ale fanilor. Conform mai multe statistici, Xiaomi se afla in fruntea pietei de gadgeturi mobile.Prin produsele promovate si intentile manifestate referitoare la aceasta comunitati, Xiaomi se straduieste sa contribuie la dezvoltarea tehnologica a lumii si sa optimizeze tehnologiile existente.Este unul din cei mai activi investitori de start-up-uri locale, Xiaomi sprijinind financiar si ajutand mai multe entitati nou infiintate.Aplicatia mobile "Mi Home" pentru Xiaomi Home permite userilor sa-si monitorizeze si sa-si seteze toate dispozitivele inteligente.Aplicatia Mi Smart Home este o platforma inteligenta de administrare a echipamentelor hardware. Aveti posibilitatea sa interconectati telefonul mobil cu toate dispozitivele inteligente Xiaomi si sa va bucurati de interoperabilitatea dintre ele. Puteti astfel sa experimentati confortul unei vieti smart.In prezent Aplicatile Mi Smart Home pot gestiona mai multe tipuri de produse aflate in xiaomi ecosystem. Iata cateva dintre ele:● electric scooters● telefoane mobile - xiaomi redmi note, xiaomi mi mix, xiaomi black shark, pocophone f1, telefon mix 2s etc● aspiratoare robot vacuum cleaner irobot● boxe portabile cu bluetooth● bratari fitness (xiaomi amazfit) si ceasuri sportive amazfit pace● camera video● cantare de baie● acumulatori externi● casti bluetooth, airpods si audio● extendere wi-fi● fierbatoare apa● echipamente pentru gatit cu aburi● mouse● periute de dinti electrice si rezerve periute● player multimedia● ultrabook● smart tv● smart devices uscatoare de par● videoproiectoare● accesorii aspiratoare, accesorii camere video, casa inteligenta, gadgeturi.Toate dispozitivele si setarile aflate in ecosystem Xiaomi sunt stocate in prezent pe Mi Clouds. Este suficient sa va conectati la Mi Could cu contiul Mi de pe smartphone si toate configuratiile si setarile salvate initial vor fi preluate pe noile telefoane inteligente.Aplicatia poate sa adauga simplu noi dispozitive smart Mi Ecosystems.Aplicatia controleaza toate echipamentele inteligente de uz casnic si permite accesarea lor de oriunde, cu singura conditie sa aveti acces la internet.Puteti alege sa partajati accesul la unele din aceste dispozitive cu familia sau cu prietenii. Astfel va puteti bucura de confortul unei vieti inteligente alaturi de cei dragi.Puteti configura simplu diferite cadre inteligente cu alte produse din xiaomi ecosystem.Aspiratoarele robot au venit ca o alternativa mult mai interactiva decat aspiratoarele traditionale canistra sau verticale.Acest robot Xiaomi Roborock 2 194888 este produsul care va poate ajuta sa aveti o casa mai curata cu minim de efort.Caracteristicile sale si functile cu care este dotat ii permit sa aspire in liniste, sa-si faca treaba chiar si in absenta dumneavoastra, sa detecteze murdaria si sa lucreze pe cont propriu. Este silentios si necesita minima intretinere.Este echipat cu un cos colector destul de mare si cu o multitudine de senzori care ii permit sa scaneze eficient perimetrul de lucru.Masoara doar 353 x 350 x 96.5 mm, cantareste 3.5 kg si este pregatit pentru diferite suprafete, inclusiv parchet, gresie, covoare etc.Autonomia bateriei este de 120 de minute, suficient de mare incat sa poata efectua o sesiune completa de aspirare.Daca aveti probleme cu spatele si vreti sa schimbati aspiratorul vertical traditional cu o alternativa mai flexibila, merita sa investiti in acest aspirator robot inteligent.Un alt produs inteligent care face parte din ecosystem xiaomi este electric scooter Mi M365. Daca nu ati vazut inca ce poate face un vehicul electric intr-o zona aglomerata, veti fi uimit.Trotinetele electrice au luat cu asalt orasele, iar asta este un lucru foarte bun avand in vedere ca sunt ecologice si aduc o multime de beneficii - costuri minime de consum si intretinere, rapiditate, interactivitate.Trotineta Xiaomi Mi M365 are un raport calitate / pret excelent. Este pregatita pentru a va scoate la plimbare in timpul zilei sau in timpul noptii.O recomanda sistemul de franare sigur, echipat cu dublu sistem (disc si in caz de urgenta) . Conduceti in siguranta, manevrati trotineta cu usurinta pe roti sau in modul pliat.Va puteti deplasa mai usor din punctul A in punctul B, fara sa depindeti de o masina sau sa va aventurati in traficul infernal al strazilor.Trotineta Xiaomi poate fi condusa pe trotuare sau pe strada, printre pietoni, masini si obstacole. In metrou o puteti plia si o puteti tine la indemana.Dimensiunile ei sunt relativ mici si in modul pliat poate fi trasa pe o roata.Trotineta Xiaomi Mi M365 convinge datorita constructiei de buna calitate (cu aliaj usor din aluminiu), anvelopelor solide, motorului puternic de 6.7 inch si cuplu 16Nm.Bateria are un consum de energie standard, se incarca in mai putin de 6 ore si rezista pe o distanta pana la 30 km. Puteti verifica nivelul bateriei consultand luminile led de pe volan.Xiaomi Mi M365 poate fi controlata direct de pe telefonul mobil gratie conectivitatii Bluetooth. Astfel puteti verifica simplu, de pe smartphone cat mai rezista bateria, cu ce viteza va deplasati la un moment dat, ce distanta ati parcurs si cum puteti comuta intre modul normal si modul de croaziera.Dintre toate produsele existente in ecosystem xiaomi, telefoanele mobile sunt probabil cele mai numeroase.Compania chineza este foarte activa pe piata de mobile, iar in prezent in Romania magazinele de profil ofera telefoane smart marca Xiaomi pentru toate buzunarele.Principalul avantaj al telefoanelor Xiaomi este cu siguranta pretul avantajos. Desi la un moment dat se credea ca nu merita sa investesti intr-un produs realizat in China, realitatea din ultimii ani a demonstrat ca Xiaomi (alaturi de alte companii chinezesti, inclusiv Huawei) merita sa fie luate in considerare ca si precursori importanti pentru dezvoltarea tehnologica a lumii.Telefonul Mobil Xiaomi Mi Max 2 dual sim pe care am ales sa vi-l recomandam drept cadou de Paste din gama ecosystem Xiaomi, face parte din clasa de mijloc.Configuratia este una decenta, cu procesor cu opt nuclee de 2 GHz, 4 GB memorie si 64 GB Flash unitate de stocare.Telefonul ce permite montarea a doua cartele SIM, Xiaomi Mi Max 2 vine echipat cu un ecran capacitiv de 6.44 inch, perfect pentru cei familiarizati cu displayuri mai mari.Modelul Mobil Xiaomi Mi Max 2 bifeaza curent 5 stelute rating in randul comentariilor clientilor care l-au comandat deja.Acestia se declara in general multumiti de produs, de ecranul generos, de configuratia echilibrata si performantele bune de operare, cu senzorul de amprenta, interfata optimizata si pretul convenabil.Daca doreati de ceva timp sa va schimbati telefonul mobil si nu ati avut inca ocazia, de Paste va puteti innoi cu un mobil nou, marca Xiaomi Mi Max 2.Nu puteti pleca in vacanta de Paste daca nu ati pus in bagaje camera video. Telefonul mobil iese din discutie daca vreti rezultate superioare si o camera video dedicata pentru a suprinde toate momentele frumoase pe care le veti petrece alaturi de cei dragi, in locatii pe care le veti admira pentru prima data.Camera Video de Actiune Xiaomi YI 2 poate fi modelul pentru a face aceste lucruri. Are o serie de specificatii de performanta si o forma compacta, discreta. Nu atrageti atentia inutil, dar in continuare va puteti bucura de functii avansate de inregistrare video.In inima acestei camere exista un cip din noua generatie Ambarella A9E75, precum si lentile compuse din 7 nivele. Asta inseamna ca puteti inregistra fara probleme in format 4K cu 30 cadre pe secunda si 60 Mbps.Displayul este Gorilla Glass, rezistent impotriva zgarieturilor si micilor socuri de impact.In ceea ce priveste bateria camerei video, aceasta poate rula pana la 8 ore in modul stand-by si pana la doua ore in filmare/ fotografiere intensa.Pentru ca discutam despre un alt produs din ecosystem Xiaomi, dupa cum asteptati probabil, aceasta camera video se poate conecta cu telefonul mobil prin Bluetooth.Aveti posibilitatea de a descarca aplicatia Yi Action pe telefonul mobil pentru a edita pozele si videoclipurile filmate, asemenea profesionistilor. Daca rezultatul vi se pare mirific si vreti sa-l impartasiti cu alti iubitori de foto-video, il putetii partaja in comunitatea online Yi.Nu stim daca va asteptati sa enumeram printre produsele din ecosystemul Xiaomi si un aparat de gatit orez. Ei bine, iata ca acest lucru se intampla si cu siguranta suprizele din partea companiei chineze se vor tine lant si in perioada urmatoare.Acest aparat de Gatit Orez Xiaomi ZHF4009GL este inovator din mai multe puncte de vedere, dar mai ales pentru ca poate fi comandat printr-un telefon smart, cu ajutorul aplicatiei MiHome pe care o puteti descarca din App Store sau Google Play.Gadgetul acesta inteligent este proiectat sa recunoasca mai mult de 200 de tipuri de orez. Aratati-i eticheta cu codul de bare inscriptionat pe ambalaj si el va sti in continuare ce stil de gatit sa adopte pentru a va livra o masa pe cinste.Fie ca vreti sa tineti o dieta cu orez, fie ca va place sa mancati orez de diferite soiuri, acest aparat va poate ajuta sa gatiti rapid si cu minim de efort o masa copioasa pentru dumneavoastra si/ sau pentru invitatii pe care ii asteptati la cina in cateva minute.Si daca aparatul inteligent pentru prepararea orezului va trezeste pasiunea pentru gadgeturi smart, trageti cu ochiul si la acest fierbator, marcat de acelasi brand Xiaomi. Cu ajutorul lui obtineti apa calda instant pentru ceai, cafea sau alte bauturi calde.Avand o putere de 1800W si o capacitate de 1.5 litri, fierbatorul poate fi eficient intr-o familie sau chiar intr-un birou. Functionarea sa se poate regla cu ajutorul aceleiasi aplicatii Mi Home, pe care o puteti descarca din App Store sau Google Play.Dincolo de caracteristicile sale inteligente, acest fierbator are o prezenta tare placuta pentru ca este alb si este fabricat dintr-un material care nu oxideaza.Xiaomi este un brand important de gadgeturi de incheietura - bratari fitness si smartwatch sportive, iar Xiaomi Mi MiBand 2 este unul din cele mai vandute produse de acest gen.Ea vine cu un display OLED si va informeaza cati pasi ati efectuat intr-o zi sau ce puls aveti.Reuseste sa masoare cu acuratete bataile inimii si ofera detalii importante despre activitatea cardiaca. Cu ajutorul sau va puteti planifica si monitoriza mai usor activitatea de fitness.Permite setarea unei alarme pentru repaus, se deblocheaza instant, va permite sa interceptati notificari despre apelurile sau SMS-urile primite, atunci cand realizati o anumita activitate si nu doriti sa scoateti telefonul din geanta ori din buzunar.Pentru ca are conectivitate Bluetooth 4.0 se conecteza si comunica eficient cu telefonul mobil, iar daca veti descarca aplicatia Mi Fit veti putea sa va monitorizati progresul in fiecare zi, in fiecare saptamana sau in fiecare luna.Este rezistenta la apa, are un timp bun de autonomie (pana la 20 de zile in stand by), este usoara (are doar 19 grame) si numeroase functii utile: monitorizarea somnului, masurarea ritmului cardiac, a caloriilor arse si a numarului de pasi, inregistrarea distantei parcurse, alerta privind sedentarismul, ceas, alarma.