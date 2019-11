Gadget-ul care va "depune" marturie intr-un caz de moarte suspecta

Ziare.

Sylvia Galva Crespo, in varsta de 32 de ani, a decedat, in iulie, fiind gasita cu o sulita infipta in piept in propria casa.Sotul sau, Adam, a considerat intamplarea ca fiind "un accident misterios", transmite The Guardian Acum, politia vrea sa verifice daca asistentul vocal Alexa (un dispozitiv inteligent care se activeaza si asculta comenzile vocale) a surprins ceva din timpul incidentului.Prin urmare, autoritatile au cerut inregistrarile stocate pe serverele producatorului Amazon si le analizeaza.C.P.