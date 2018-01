Gadgeturi care te ajuta sa joci tenis ca un campion

Ziare.

com

Tehnologia este in vietile noastre chiar si prin multe gadgeturi sportive. In acest caz este vorba de o racheta cu numele de Babolat Play Pure Drive. Merita sa aveti in vedere ca cei de la Babolat au o lunga istorie in productia de produse pentru tenismeni, desi aceasta este prima racheta inteligenta a producatorului francez. Rafel Nadal foloseste o astfel de racheta.Din categoria rachetelor profesionale de tenis, Play Pure Drive si-a castigat fara probleme statutul de gadget. Avand in vedere ca vine din fabrica cu conectivitate Bluetooth si un set stufos de senzori, dintr-un punct de vedere acest produs s-ar putea sa reprezinte cea mai rapida cale pentru a afla ce puteti imbunatati la stilul vostru de joc. Are dimensiunea si greutatea unei rachete obisnuite si include un accelerometru si giroscop in maner.