KEF MUO - probabil cea mai buna boxa portabila a anului (REVIEW)

Tehnologia proprie Uni-Q, marca inregistrata KEF, a fost implementata in produsele MUO pentru a-ti oferi senzatia prezentei intr-un studio de inregistrari, in zona VIP a unui concert live sau pe platoul unde se filmeaza o pelicula de actiune.Calitatea ireprosabila a sunetului este obtinuta dintr-un singur device, fara a fi nevoie de un numar ridicat de boxe, amplasate strategic in incapere.Cu doua boxe portabile MUO, in modul dual connect, obtii un sunet stereo cu semnal full-range.Designul este premium, caracteristic produselor KEF, fiind rezultatul unei colaborari cu renumitul artist galez Ross Lovergrove.Pedigree-ul companiei se regaseste si in boxa wireless MUO, imbracata in carcasa de aluminiu, metal usor si inert, ideal pentru eliminarea vibratiilor nedorite provocate de difuzor.Cadrul este robust, iar paleta de culori disponibile este diversa: auriu, gri, argintiu, albastru si portocaliu.Forma de clepsidra a grilei ce acopera difuzorul sporeste nota de eleganta a boxei portabile KEF MUO.Cu o dimensiune de putin peste 20 de centimetri, cantareste 800 de grame, o greutate rezonabila, armonizata cu forma acestui device.Boxa poate fi pozitionata atat vertical, cat si orizontal, datorita unui senzor din interiorul difuzorului, ce regleaza automat sunetul in functie de orientarea aparatului.Totusi, micile picioare de cauciuc amplasate pe partea orizontala orienteaza difuzorul usor in sus, optimizand astfel sunetul emis.Sincronizarea unei perechi de boxe KEF MUO permite amplasarea acestora la distanta, distribuind acelasi sunet in mai mult spatiu.Multitudinea sunetelor din diferite game si genuri de muzica reproduse cu fidelitate si claritate impresioneaza auditoriul de la primele acorduri.Conectata la un sistem video, boxa portabila te poate transpune, prin sunete, in mijlocul actiunii de pe ecran. Unele difuzoare wireless de mici dimensiuni pot da impresia amestecarii de zgomote inghesuite si confuze.Nu este cazul pentru KEF MUO, care armonizeaza cele mai diverse sunete, fara a lasa impresia unei lupte ce se da in interiorul carcasei pentru a reproduce ceea ce transmite playerul.KEF MUO are 2 difuzoare de 50 de milimetri cu drivere Uni-Q si un bas auxiliar cu tehnologie ABR. Dimensiunile mai mici ale boxei portabile au dus la concentrarea componentelor marcii inregistrate Uni-Q intr-un sistem mai simplu si mai mecanic.Poate fi conectata la orice device prin cablu micro USB, prin Bluetooth sau prin NFC.Tehnologia aptX folosita la conexiunea Bluetooth 4.0 asigura o calitate superioara a sunetului transmis pe o raza de 10 metri.Acumulatorul Li-Ion incorporat ofera o durata de viata de 12 ore de redare, cu un timp de incarcare de 3 ore. Aplicatia de control KEF MUO este disponibila in Android.Acuratetea sunetului transmis mentine KEF MUO in partea de sus a clasamentului boxelor portabile wireless. Tehnologia in aceasta piata evolueaza constant, iar cercetarile pentru redarea cat mai fidela a sunetului sunt asidue.Britanicii de la KEF au reusit sa tina pasul si chiar depasesc concurenti de marca din industrie cu MUO, primul dispozitiv wireless pe care l-au produs.Piesa de rezistenta a produselor audio KEF este tehnologia inovativa Uni-Q, pe care au reusit sa o implementeze intr-o versiune miniaturala in boxa portabila MUO.La achizitie, compania britanica promite sa ofere utilizatorilor un sunet perfect, nefiltrat, puternic si clar.