Top 10 boxe portabile pentru aventurile de vara! Doar branduri care suna formidabil!

Pe ce criterii iti fondezi alegerea?

Top 10 boxe portabile recomandate de EVOMAG

Ziare.

com

Cauti sugestii? Iata lista noastra de top cele mai bune boxe portabile. Unele sunt elegante. Unele au dotari speciale. Unele sunt mai compacte, iar altele sunt waterproof - citeste si selecteaza.Piata boxelor portabile a devenit tot mai efervescenta in ultimii ani, din ratiuni bine intemeiate: calitatea sunetului a fost puternic optimizata, preturile au scazut, designul a iesit din zona de confort si a devenit mai indraznet, iar tehnologia si-a spus cuvantul vehement prin introducerea unor noi functii, reglaje de finete si optiuni de partajare cu alte gadgeturi.Cele mai performante modele de boxe portabile disponibile azi pot reda cu usurinta muzica de pe dispozitive externe (smartphone sau tableta).Chiar daca ai acasa un sistem de sunet cu cabluri groase aurii si amplificator de dimensiuni impresionante, vine un moment cand pur si simplu nu poti ignora boxele portabile.Cu siguranta exista compromisuri atunci cand treci de la un sistem audio clasic la o solutie portabila (durata de viata a bateriei si o mica reducere a calitatii sunetului sunt doar doua exemple rapide), dar daca vorbim in termeni de confort, pret si flexibilitate, boxele portabile pur si simplu nu pot fi trecute cu vederea.Indiferent de caracteristicile pe care le cauti la o boxa portabila, este imperios necesar ca aceasta sa aiba osi unO insiruire fara sfarsit a functiilor si dotarilor nu te ajuta cu nimic daca bateria moare rapid sau sunetul este de proasta calitate.Toate variantele de mai jos au trecut cu brio aceste doua conditii, asa incat tu te poti concentra in continuare pe alte caracteristici.Pe partea de specificatii, cele mai comune cerinte tin de rezistenta la apa (difuzor waterproof), comenzi vocale, incarcare prin dispozitiv.In fine, o alta modalitate de a restrange cautarile este de a te raporta la scopul utilizarii boxelor portabile. Intentionezi sa folosesti boxa mai ales in deplasare sau mai degraba acasa?Iata colectia cu cele mai bune boxe portabile, alese pe spranceana pentru a satisface chiar si cele mai riguroase cerinte.Am optat pentru aceste modele tinand cont de notorietatea producatorului in materie de sound, de calitate si fiabilitate, de portabilitate/ dimensiuni compacte, pentru a fi purtate cu usurinta peste tot, de actualitatea tehnologiilor built-in.Este un model cu un sunet clar si plin, cu un design all-black elegant si o baterie cu o durata de viata excelenta, de circa 8 ore.Conectarea se face prin Bluetooth, permite accesarea Siri si Google Now printr-o simpla apasare datorita functiei de recunoastere vocala si dispune de un microfon integrat, capabil sa anuleze zgomotul de fond si ecoul.Poate fi utilizata cu succes pentru conferinte sau apeluri clare. Foarte multi din cei care s-au delectat o data cu sunetul Harman Kardon raman fani ai acestui brand pe viata. Sunetul redat de aceasta boxa nu face exceptie.Aceasta boxa se remarca de la prima vedere printr-un design elaborat, care iese din tiparele obisnuite. Este neagra, are un aspect cilindric si poate completa cu succes decorul unei incaperi moderne. Sistemul dual si LED-urile integrate sunt cele doua noutati care conving orice pasionat de muzica si joc vizual.Lumina ambientala se plimba de-a lungul inelului din mijloc, punand accent pe ritm si dinamism. Cat priveste mecanismul dual, acesta permite conectarea simultana a doua difuzoare.Rezultatul? Sound de doua ori mai intens. La toate acestea adaugam functia de eliminare a ecoului si a zgomotului de fond, caracteristici esentiale pentru acuratetea apelurilor telefonice.Creative Sound Blaster este un alt brand care face furori in domeniul sunetului premium. Dar acest model de boxa portabila nu se limiteaza doar la calitatea audio, ci exceleaza si pe partea estetica.Sound Blaster Roar 2 ne este prezentat intr-o carcasa rafinata, impresionanta, o combinatie superba de texturi si nuante inchise. Poate fi asezata orizontal sau vertical, de fiecare data sunetul avand conotatii diverse. Esti invitat sa te joci si sa descoperi placerea audierii de calitate.Varianta a 2-a a renumitului Sound Blaster Roar a venit intr-o forma imbunatatita, cu 20% mai compacta - factor de mare importanta pentru o boxa care se vrea portabila. Este prevazuta cu doua amplificatoare pentru frecvente joase, respectiv inalte, se conecteaza cu usurinta la alte dispozitive externe si are MP3 player integrat.Bateria are o autonomie de pana la 8 ore si se poate incarca fie prin alimentare directa, fie prin microUSB. In plus, incarcatorul din cutie poate fi folosit si pentru smartphone.Spuneam mai sus ca am ales pentru acest top boxe semnate de crema producatorilor din segmentul audio. Amazon Echo Show face exceptie, dar am selectat-o in lista datorita unui element de noutate pe care nu-l gasim la alte modele consacrate: displayul de 7 inch cu asistent personal. Acesta permite vizualizarea filmuletelor si un mai bun control al actiunilor.Boxa foloseste asistentul personal Alexa gandit de Amazon si preia toate comenzile vocal. Alexa este programat sa gestioneze preferintele tale muzicale pre-setate, sa ofere raspunsuri, sa te tina la curent cu ultimele stiri si chiar sa se tina de glume.Iata ca discutam despre un dispozitiv sofisticat, care depaseste atributiile unei boxe portabile clasice.Cateva caracteristici esentiale care o recomanda sunt: cele 8 microfoane, calitatea audio, basul puternic, setarile de finete pentru volum si interactivitatea uimitoare.Poti utiliza sistemul Alexa pentru a stinge lumina sau pentru a regla temperatura din incapere. Totul fara pic de efort. Are functie handsfree, wireless si bluetooth. Cantareste doar 1.17 kg.Inginerii de la JBL au gandit aceasta boxa in termeni de fiabilitate si calitate exceptionala a sunetului. Bateria din dotare poate tine pana la 15 ore, o durata cu adevarat extinsa pentru o boxa portabila. Deci nu trebuie sa-ti mai faci griji ca vei ajunge pe rosu si vei fi nevoit sa-ti inchei distractia mai devreme.Functia de eliminare a zgomotului de fond garanteaza un sunet cristalin in timpul preluarii apelurilor de la difuzor, pentru care este suficienta o simpla atingere a butonului.Pentru o experienta si mai intensa de audiere, JBL propune iubitorilor de muzica sa-si construiasca un ecosistem propriu prin interconectarea mai multor difuzoare.Ca si design, Boxa Portabila JBL Xtreme este realizata dintr-un material rezistent si o carcasa cauciucata. Poti sa o asezi chiar si in locuri mai vitrege, fara teama ca s-ar putea deteriora. De fapt, carcasa are protectie impotriva scurgerilor accidentale, ceea ce ii sporeste fiabilitate in timp.Se alimenteaza prin USB, este waterproof, are handsfree si cantareste 2.11 kg. Nuanta de rosu este cireasa de pe tort, numai buna sa te introduca rapid in ritmurile muzicii.Philips nu exceleaza in zona audio, dar si-a castigat un loc binemeritat datorita atentiei pentru design. In plus "Philips" suna intr-un fel anume. Daca rogi un necunoscator sa aleaga intre un sistem audio Philips si unul Harman Kardon, stim amandoi care o sa fie raspunsul.Boxa Portabila Philips SB500A are un aspect interesant. In afara de impletirea celor doua nuante albastre, ea atrage atentia prin forma lunguiata, textura materialului si formele trasate de-a lungul suprafetei.In plus este bine de observat ca nu cantareste mai mult de 1.01 kg, fiind una din cele mai usoare boxe portabile incluse in acest top.Are interfata de conectare Bluetooth, se alimenteaza prin USB, iar bateria ii tine pana la 8 ore. Este waterproof, asa ca poti sa o porti cu tine asemenea unui accesoriu chiar si la plaja sau la piscina.Ne intoarcem din nou pe taramul sunetului complex si privim mai atent la aceasta boxa portabila care are cateva caracteristici unice.EXTRA BASS-ul impulsioneaza sunetul si ii confera noi dimensiuni. Luminile intermitente in nuante multiple si stroboscopul stralucitor creaza o energie debordanta, caci de data aceasta Sony nu se rezuma doar la "a simti", ci completeaza cu "a vedea".SRS-XB40 este rezistenta la apa, cantareste doar 1.5 kg si are o autonomie de pana la 24 de ore. Feedback-ul vocal te anunta cand trebuie sa reincarci si care este nivelul de baterie disponibil in orice moment.Cu Wireless Party Chain poti conecta pana la 10 boxe wireless folosind Bluetooth, iar sincronizarea muzicii si a luminii devine o operatiune mai facila. Astfel toata lumea prezenta la petrecere se poate misca pe aceleasi ritmuri.Pentru a obtine un sunet stereo mai plin, nu iti mai ramane decat sa conectezi inca o boxa wireless. Leaga boxa de smartphone si cu aplicatiile SongPal si Fiestable poti gestiona mai usor muzica redata.Nu te lasa pacalit de designul oarecum minimalist al acestei boxe. Panasonic SC-ALL2EG-W este un model cu o putere de convingere uimitoare. Incadrata de catre producator in categoria viitoarelor sisteme audio de domiciliu, aceasta boxa este prevazuta cu functie de radio cu ceas cu LED-uri.Ora este afisata in format digitat pe partea frontala a carcasei. Difuzoarele sunt puternice si imbina minunat confortul cu calitatea audio. Boxa poate fi folosita independent sau impreuna cu alte sisteme audio stereo. Deasupra sa exista 6 butoane ce pot fi personalizate pentru redarea rapida a surselor muzicale.Panasonic SC-ALL2EG-W face parte dintr-o serie extinsa de dispozitive audio ce se pot conecta in retea wireless. Pozitia sa verticala este ideala pentru redarea unui sunet clar, amplu.Marginea superioara este prevazuta cu un finisaj din sticla, o noutate pentru boxele portabile traditionale. Ceasul indeplineste si functia de alarma muzicala, lucru care il transforma intr-o piesa decorativa foarte practica.Credeai ca toate boxele de calitate au preturi piperate? Aceasta boxa lansata sub sigla Creative Sound Blaster demonstreaza ca teama era total nefondata. Iata un model simplu, de calitate si la pret accesibil.Este o boxa anume gandita pentru deplasari si aventuri. Este usoara, simplu de montat chiar si pe bicicleta, are o baterie ce tine pana la 10 ore, face fata stropilor de apa, are MP3 Player si slot card microSD.Bijuteria are doar 200.8 x 68.5 x 71.1 si un nivel LOUD de necrezut pentru aspectul sau aparent firav. Boxa Portabila Creative Sound Blaster Free, Bluetooth, 2 x 4W este o dovada clara ca esentele tari se tin in sticlute mici.Cand iti vine dorul de duca, nu stii ce sa impachetezi mai repede si sa pleci spre noi aventuri. Pentru acele momente exista Boxa Portabila Logitech Boom 2 Waterproof care cantareste doar 548 grame, este fabricata din material rezistent la apa si mizerie si exceleaza la capitolul interactivitate.Fiind usoara, avand dimensiuni reduse si forma cilindrica, aceasta boxa poate fi transformata cu usurinta intr-un partener de calatorie de nadejde. Caci ce e viata fara distractie si ce e distractia fara muzica? In ciuda dimensiunilor compacte, aceasta boxa de la Logitech se tine tare in ceea ce priveste performanta.Primul lucru notabil legat de calitatea sunetului este faptul ca reuseste sa difuzeze sunetul 360 de grade. Si nu oricum. Ci intr-un mod profesionist, insotita de un bass amplu.Conecteaza boxa prin Bluetooth la smartphone si vei observa ca are acoperire de 30m. Controlul este intuitiv si nu necesita setari greoaie. Este suficient sa bati usor zona superioara si muzica porneste, intra in pauza sau se schimba.Foloseste aplicatia UE Boom din App Store si Google Play pentru a-ti particulariza si mai mult experientele muzicale. Practic boxa poate fi controlata de la distanta. Bateria dureaza pana la 15 ore, iar apoi incarcarea se poate face usor prin micro-USB.In vacanta de vara nu lasa acasa vibe-ul ce te inspira si te binedispune. La piscina, in tabara, la petreceri, la pescuit, la picnic, in cort sau in calatorii - oriunde ti-ai propus sa-ti indrepti pasii in aceasta perioada, ia cu tine muzica preferata. Si cum ai putea sa faci acest lucru cat mai usor, daca nu cu o boxa portabila?Alege niste boxe portabile de la evoMAG, regleaza volumul si traieste-ti viata pe propria coloana sonora!