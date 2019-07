Top 3 situatii in care microfoanele spion sunt practice si utile

Ziare.

In acest sens, femeile si barbatii pot alege sa achizitioneze microfoane spion, dispozitive mici, insa foarte eficiente, cu ajutorul carora sa poata supraveghea activitatea anumitor persoane, chiar si atunci cand nu se afla in preajma acestora.Una dintre situatiile in care un microfon spion se poate dovedi foarte utile este aceea in care proprietarii de magazine sau alte tipuri de afaceri suspecteaza ca angajatii lor au o activitate ce ridica semne de intrebare.Pentru a fi siguri ca totul este in regula, dar si pentru a descoperi eventualele probleme, managerii pot amplasa in incinta magazinului microfoane de tip spion, cu ajutorul carora sa aiba acces la conversatiile angajatilor.Aceste dispozitive sunt foarte discrete, putand fi montate cu usurinta in locuri care nu sunt vizibile, pentru ca rezultatele pe care le ofera sa fie obiective, clare si precise.Este bine de stiut faptul ca dispozitivele au capacitatea de a capta sunete din proximitatea locului in care se afla pe o anumita distanta: cel mult 10 metri.Daca persoanele interesate doresc sa beneficieze, insa, de un sunet mai bun, isi pot achizitiona si un amplificator, cu ajutorul caruia pot mari raza de actiune si captare pana la 50-100 de metri.Gelozia este un alt motiv care le poate face atat pe femei, cat si pe barbati sa recurga la achizitionarea unor microfoane spion. Ele pot fi montate in casa sau in masina persoanelor vizate. In acest mod, partenerii pot obtine raspunsurile sincere de care au nevoie si astfel isi pot da seama daca cei cu care isi impart viata au ceva de ascuns sau nu.Dispozitele care au in componenta lor functia "Call" sunt foarte eficiente. Practic, atunci cand microfoanele depisteaza sunete, ele pot apela automat telefonul celor care le-au instalat, pentru a transmite in direct conversatiile care se poarta in acel moment in raza lor de actiune.Pentru a nu parea autoritari pana la un punct dus la extrem, parintii care isi doresc sa fie la curent cu activitatile copiilor, dar si cu discutiile pe care acestia le poarta cu prietenii pot achizitiona dispozitive cu ajutorul carora cei mici sa nu stie ca sunt ascultati.Este vorba despre o metoda la care pot apela mamele si tatii care ii banuiesc pe copiii lor adolescenti ca incep sa aiba activitati de care, in mod normal, ar trebui sa se fereasca, asa cum sunt consumul de alcool sau chiar de droguri.Practice, usor de montat, discrete si cu o autonomie excelenta, microfoanele spion pot fi folosite in mult mai multe situatii decat cele mentionate mai sus, in functie de necesitatile adultilor. Astfel, ei pot avea acces la informatii care altfel nu le-ar fi aduse niciodata la cunostinta.