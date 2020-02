Top 9 produse pentru o casa smart

Automatizarea casei: De ce este considerata casa smart, casa viitorului

Care sunt primii pasi catre automatizarea casei?

Top 9 echipamente pentru automatizarea casei

1. Starter kit-ul Mio Starter (smart home si senzori)

2. Interfonul smart

3. Camera de supraveghere TP-LINK TAPO c200

4. Senzorul smart Xiaomi

5. Priza inteligenta TP-LINK TAPO p100 - cu suport clienti

6. Asistent virtual personal

7. Becul inteligent TP-LINK

8. Multiplayer-ul Xiaomi Mi box 5

9. Google Home Mini

Si, de-a lungul momentului tau simplu de reculegere, te-ai uitat in jurul tau si ti-ai dat seama ca poti transforma orice casa din bine, intr-un concept fabulos.Iar casa complet automatizata, dominata de tehnologia avansata si usor de folosit este cunoscuta in prezent sub numele de "casa viitorului".O casa smart este cea in care gasim senzori de temperatura, sisteme supraveghere, electrocasnice mari cleaning smart, dispozitive cu telecomanda inteligenta etc.Casa automatizata este considerata casa viitorului din prisma beneficiilor pe care le ofera pe termen lung. Accesoriile si gadgeturile utilizate in automatizarea unei astfel de locuinte au o durata lunga de viata si sunt in acelasi timp si economice.Practic, casa viitorului ne indeamnna sa avem un consum mai responsabil fara a ne limita activitatile zilnice si necesitatile.Astfel, prin automatizarea locuintei, contribuim in mod invoit la reducerea emisilor de sera si in ansamblu la reducerea poluarii, ceea ce inseamna un mediu mai sanatos pentru noi si pentru generatiile viitoare.Iar reducerea poluarii contribuie in mod direct la cresterea conditiilor de trai, la o alimentatie sanatoasa si la conservarea naturii dupa prevederile legale.Exemple: prize si intrerupatoare inteligente, smart home center, intrerupatoare smart, sistem de alarma inteligent etc.Acum ca ai facut cunostinta cu o serie vasta si importanta de beneficii pe care casa smart le poate avea asupra ta, probabil te intrebi care sunt costurile si cum trebuie sa procedezi pentru a transforma acest vis si/sau concept in realitate.Poti investi intr-o casa smart treptat, caci daca iti doresti sa aplici acest concept asa cum se cuvine, vei avea nevoie de un buget destul de ridicat.Insa, te poti familiariza cu acest concept prin achizitia de gadgeturi care iti vor permite in proportie de minim 75% sa te bucuri de avantajele casei smart.Primul pas e sa-ti stabilesti obiectivele pentru a determina care sunt primele gadgeturi si cele mai importante alegeri pentru o casa smart.De exemplu, daca ai o casa mare, cu siguranta vei iesi cu usurinta in evidenta, situatie in care un sistem smart de monitorizare iti va oferi mai multa siguranta.De cealalta parte, acest aspect poate fi dominant si pentru ceilalti utilizatori si detinatori ai unor locuinte de dimensiuni mici.Senzori de temperatura, sistemele de monitorizare foto-video, becurile smart sau prizele inteligente sunt cateva dintre cele mai importante gadgeturi care stau la baza automatizarii locuintelor.Pentru locuintele care nu lasa loc de niciun compromis se va investi si in electrocasnice si electronice dotate cu tehnologie Wifi, care pot fi utilizate cu succes si concomitent prin control automat cu ajutorul aplicatiilor destinate sistemelor inteligente.Al doilea pas e stabilirea bugetului. In prezent aceste gadgeturi inteligente pentru smart home au un pret foarte de redus si o durata de viata mult mai ridicata fata de accesoriile clasice pentru casa.Cu un buget destul de decent iti poti lua cateva gadgeturi destul de importante. Insa, in cazul unor accesorii inteligente vei mai avea nevoie si de un telefon smart, care sa permita instalarea aplicatiilor dedicate de control, precum aplicatia Kasa, necesara in cazul gadgeturilor smart oferite de TP-LINK.Cea mai mare dorinta a tuturor utilizatorilor este siguranta. Iar o casa extrem de confortabila trebuie sa denote in primul rand siguranta.Starter kit-ul este alcatuit dintr-un controler de baza si de catre doi senzori. Unul dintre senzori este conceput special incat sa poata fi amplasat in dreptul usilor si al ferestrelor, detectand momentul in care se produc anumite actiuni.Cel de-al doilea senzor este un senzor de miscare care face practic acelasi lucru, insa acesta detecteaza toate miscarile ce se deruleaza pana la o distanta de 3 metri.Acest sistem este ideal pentru a va simti in siguranta, atunci cand casa este pozitionata intr-o zona de pericol intemitent sau daca vreti sa va simtiti din punct de vedere psihic si moral in deplina siguranta pe parcursul noptilor sau atunci cand sunteti plecat de acasa.Cum functioneaza acest sistem smart home? In momentul in care senzorii detecteaza o miscare, interactiunea este transmisa la panoul de control care va directiona in mod automat o notificare pe dispozitivul vostru mobil.Fata de un interfon obinuit, interfonul smart vine insotit de un ecran de 7 inch si de o camera integrata care permite vizualizarea in timp real a persoanelor. Astfel, va puteti securiza casa si persoanele din interiorul acesteia, avand contract strict doar cu persoanele cunoscute.Acest interfon este ideal nu doar pentru orice adult preocupat de siguranta acestuia, dar si pentru copii.Pe langa o buna educatie in ceea ce priveste contactul cu strainii sau mai bine zis, lipsa acestuia, un interfon cu transmisie video permite identificarea rudelor si/sau a persoanelor cunoscute si in caz contrar evitarea unor incidente asociate cu hotii de locuinte, agresori etc.Insa interfonul smart mai vine si cu o alta functie inteligenta si anume posibilitatea de a identifica persoanele din mediul exterior chiar si in conditii de iluminozitate slaba sau in lipsa completa a acesteia. Acest lucru este posibil datorita senzorului infrarosu integrat in sistemul de comanda.Daca tot vorbeam de accesorii smart la care domina siguranta personala, cat si cea morala, camera de supraveghere oferita de catre TP-LINK este un nou astfel de gadget cu multifunctionalitate indusa. Aceasta camera poate fi utilizata atat pentru interior, cat si pentru exterior.O poti amplasa in orice colt al incaperii si in orice unghi, astfel incat focusul principal sa fie pu strict catre colturile si/sau elementele de interes majoritar.Camera de supraveghere de la TP-LINK este ideala pentru supravegherea copiilor, a rudelor sau pentru momentele in care pleci de la domiciliu si simti nevoia de un element extra de siguranta. Aceasta are un unghi de rotatie si de vizualizare de pana la 360 de grade, oferindu-ti mai multa flexibilitate si acuratete.Camera se seteaza prin intermediul aplicatiei gratuite disponibila in Play Store si respectiv la Wifi, oferindu-ti posibilitatea de a urmari in timp util tot ceea ce se petrece in locuinta.Poti monitoriza atent fiecare detaliu chiar si de la zeci de kilometri departare, atata timp cat camera este conectata la sistemul de alimentare.In acelasi timp, camera pentru sisteme supraveghere iti ofera si o viziune extrem de clara si precisa si pe timp de noapte, siguranta fiind oricand si in orice moment sub monitorizare atenta.Acest senzor inteligent oferi de catre competitorul tehnologic chinezesc Xiaomi iti ofera o buna perspectiva asupra temperaturii si a umiditatii din mediul ambiant.Umiditatea mult prea ridicata sau mult prea scazuta poate duce la aparitia unor boli de sanatate sau a unor disfunctiuni.In acelasi timp, cresterea brusca sau scaderea temperaturii sub sau peste limita suportabilitatii poate indica in timp util necesitatea unor procese de renovare sau a unor masuri corespunzatoare.Acest senzor inteligent are o precizie extrem de ridicata si te ajuta sa fii la curent cu informatiile de actualitate cu privire la fluctuatiile de temperatura si umiditate. Astfel ai grija de sanatatea ta si de cea a rudelor tale, dar si de sanatatea locuintei.Pe langa sistemul de monitorizare inteligenta si alte accesorii IT prin intermediul carora cei de la TP-LINK au cucerit piata, producatorul va mai pune la dispozitie si alte gadgeturi smart pentru locuinta precum priza inteligenta.TP-LINK TAPO p100 este doar una dintre prizele inteligente oferite de catre brand, iar versiunea este una dintre cele mai smart cu putinta.Pentru activarea acestei prize ai nevoie de asemenea de un telefon smart dotat cu aplicatia Tapo, prin intermediul careia puteti intercconecta cele doua dispozitive cu ajutorul functiei Bluetooth.Prin intermediul prizei inteligente puteti stabili la o distanta de doar un click cand sa porneasca veioza, cafetiera, cand sa porneasca centrala sau poate chiar si masina de spalat.Poti avea control total asupra locuintei si asupra electronicelor si electrocasnicelor, cu atat mai mult daca si acestea detin functii smart.De regula se intampla ca oamenii care ne ajuta sa fim in pas cu tendintele sau care nesimplifica viata si sarcinile sa nu ne fie alaturi exact atunci cand avem nevoie. De aceea, un asistent virtual personal poate fi extrem de util in orice locuinta.Nu mai depinzi de alte persoane sau de un anumit program ca sa te relaxezi sau ca sa obtii informatiile de care ai nevoie.Google Home Hub are functie dubla, de tableta si de boxa, permitandu-ti accesul la zeci de aplicatii. In acelasi timp poti solicita asistenta vocala si sa operezi fara maini, automat, prin intermediul asistentul virtual integrat.O poti utiliza in orice incapere a locuintei tale, operarea fiind facila pentru activitati diverse, atat de catre adulti, cat si de catre copiii.Practic Google Home Hub este alegerea ideala indiferent de activitate si de performantele asteptate.Cel din urma cel mai important gadget smart de la TP-LINK pentru o casa smart, insa nu singurul, este becul inteligent oferit tot de catre cei de la TP-LINK.Acest bec are o eficienta energetica ridicata, ceea ce inseamna in mod automat un consum redus de energie.Prin intermediul acestui bec puteti ajusta automat intensitatea luminii si tipul acesteia, astfel incat gradul de luminozitate in ansamblu sa nu fie unul obositor.Principalul avantaj este ca acest bec nu necesita alte accesorii extra, fiind un bec independent care se conecteaza la aplicatie si poate fi utilizat doar prin simpla conexiune la sistemul Wifi si la aplicatia Kasa, conceputa special.Acesta poate fi in acelasi timp conectat la asistentii virtuali prin intermediul carora puteti programa in mod vocal pornirea si stingerea la o anumita ora din zi sau din noapte.Daca visai vreodata sa ai o conexiune directa intre televizorul tau si dispozitivul mobil, tableta sau laptopul tau, acum acest lucru este posibil multumita multiplayer-ului smart oferit de Xiaomi.Prin intermediul acestui multiplayer iti poti conecta la un ecran generos toate aplicatiile tale preferate, care sa ruleze in timp real. Vei obtine astfel o experienta inedita, cu o vizualizare 4K, pe care o poti controla chiar si prin intermediul comenzii vocale.Multiplayerul are integrat versiunea Android TV 8.1 ce permite o operare cat se poate de facila si rapida. Controler-ul vine la pachet si cu o memorie RAM de 2GB si memorie flash de 8 GB care poate fi extinsa prin adaugarea unui micro card SD.Daca sunteti pasionati si de sunetul de calitate, mai am o recomandare pentru voi - boxa Google Home Mini. Este o boxa compacta, insa extrem de performanta, fiind definitia smart a unui sunet de calitate superioara.Daca pana acum eram obisnuiti sa controlam doar cateva dintre functiile boxei prin utilizarea butoanelor, aceasta permite control integrat asupra intregii locuinte.O poti conecta la orice sistem din locuinta ta, la sistemul de iluminat, la telefonul mobil, TV etc. permitandu-ti prin intermediul controlului vocal orice operatiune si/sau dispozitiv.Poti solicita prin intermediul boxei Google Home Mini sa fie redata piesa favorita din telefonul mobil sau cautarea unei anumite piese, un video etc. de pe alte aplicatii (Youtube, Netflix etc.).Totodata poti controla cand sa se deschida TV-ul, alegerea programului, aprinderea becurilor, monitorizarea sistemului smart al casei etc.Practic boxa Google Home Mini inglobeaza tehnologia de ultima ora, transformandu-se intr-un gadget cu ajutorul caruia poti controla absolut orice aspect al locuintei tale, in materie de organizare, relaxare si confort.In concluzie, casa smart este elementul cheie pentru o viata mai simpla si mai facila in jurul tehnologiei care ne ofera o multime de beneficii.Prin intermediul celor noua produse smart ideale pentru orice casa automatizata vei reusi sa-ti transformi mediul actual intr-o locuinta mai primitoare si mai sigura pentru tine si pentru generatiile urmatoare.In acelasi timp contribui si la mentinerea unui mediu sanatos, fara a-ti da deoparte nevoile si practicile zilnice in materie de relaxare si/sau productivitate. Iar tot acest proces se poate derula cu costuri relativ reduse, in functie de performantele dorite.