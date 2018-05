Trotinete electrice - o noua experienta high tech pentru locuitorii oraselor

17 motive pentru care merita sa cumparati o trotineta electrica pentru adulti

De ce trebuie sa tineti cont cand cumparati o trotineta electrica

Tip: Prima data ganditi-va la tipul trotinetei dorite. In functie de varsta si greutatea utilizatorului exista mai multe stiluri din care puteti alege. Apoi vin diferentele de performanta si calitate. Prin urmare, alegeti modelul care se potriveste cel mai bine cu statura dumneavoastra.

Greutate: O trotineta electrica eficienta ar trebui sa fie usoara ca sa o puteti manevra in orice circumstante. Manipularea facila asigura o deplasare confortabila si fara probleme. In plus, daca e usoara o puteti parca rapid sau o puteti plia in metrou.

Capacitatea de sustinere. O trotineta electrica trebuie sa poate sustine fara probleme utilizatorul. De la copii pana la adulti, acesta reprezinta un factor vital. Deci optati pentru o trotineta fiabila, in conformitate cu greutatea si inaltimea dumneavoastra.

Viteza. O trotineta rapida va ajuta sa ajungeti la destinatie in timp scurt.

Capacitatea de incarcare. Cele mai bune trotinete sunt dotate cu baterii foarte bune care va permit sa mergeti fara probleme pe distante lungi. Cu o singura incarcare ati putea parcurge chiar si 35 km.

Confort. Unele modele sunt prevazute cu scaun pentru plus de confort.

Siguranta. Aceasta capacitate este data de frane. Franarea ar trebui sa fie rapida si precisa. Sistemele de franare pe disc pe ambele roti se intalnesc frecvent pe trotinetele electrice moderne.

Alte functii: sistem solid de pliere, de franare pe disc, iluminare de seara, semnalizare frana, display electronic etc.

Fiabilitate. Uitati-va la calitatea materialelor din care este construita trotineta. Un model din otel este automat mai puternic si mai rezistent.

Pret. Este principalul criteriu dupa care veti dori sa va ghidati achizitia. Alegeti modelul care se incadreaza in bugetul dumneavoastra, dar care are toate caracteristicile de care ati putea avea nevoie.

Va intrebati cat costa, de fapt, o trotineta electrica?

Trotinetele electrice cresc in popularitate in toate tarile dezvoltate, iar romanii nu vor sa ramana mai prejos.Tot mai multe persoane aleg sa traiasca experienta promisa de acestea, constientizand ca astfel pot economisi bani si pot contribui la protejarea mediului, intr-un mod interactiv.Achizitionarea unei trotinete pe baterie reprezinta un angajament financiar si de lifestyle ce poate aduce recompense durabile.Incepand din zorii secolului al XX-lea, oamenii nu au incetat niciodata sa incerce sa transforme vehiculele existente in versiuni optimizate, mai ecologice si mai prietenoase cu mediul.De ani de zile ne straduim sa intoarcem spatele folosirii combustibililor care ne omoara lent. Si iata ca astfel am inceput sa proiectam vehicule care nu folosesc in mod direct combustibili fosili.Ideea unor trotinete electrice care sa populeze un oras atat de haotic cum este Bucurestiul vine ca o binecuvantare pentru cei care inca tanjesc si spera intr-un mediu mai lejer, mai verde si mai usor de digerat.Trotinetele sunt disponibile in varii forme si dimensiuni, dar indiferent de aspect ele ne trimit cumva cu gandul la copilarie. De la trotinete simple fara motorizare pana la trotinete complexe alimentate electric, toate au acel "je ne se quoi" al jucariilor umane captivante.Gratie evolutiilor in materie de baterii, motorizare si tehnologie, trotinetele nu mai reprezinta azi o simpla modalitate de distractie si recreere, ci o alternativa de transport foarte viabila.Noile tehnologii redefinesc uimitor limitele mobilitatii personale, extinzand gama modalitatilor de transport.Azi nu mai este vorba despre o simpla deplasare intre punctul A si punctul B. Datorita trotinetelor electrice avansate oamenii isi pot reinventa itinerariile intr-un mod creativ, lasand mai mult loc pentru distractie si recreere.Lista beneficiilor aduse de folosirea e-trotinetelor este lunga si am ajuns la 17 dintr-o suflare. Si nu se opresc acolo.Trotinetele electrice sunt usor de manevrat in viraje si prin trafic. Mai mult, ele pot fi utilizate atat pe strada cat si pe trotuar. Prin urmare, sunt practice si au sens intr-un oras congestionat de trafic intens.Aceste vehicule recreationale alimentate electric se pot deplasa cu usurinta prin trafic, cand exista blocaje sau in timpul orelor de varf. Prin urmare, pot fi foarte utile pentru cei care locuiesc in zone urbane aglomerate mai susceptibile de a fi afectate de trafic intens. Va pot ajuta sa economisiti timp pretios.Prin natura lor, trotinetele electrice functioneaza pe baterii. In consecinta, necesita o putere musculara mai mica, in comparatie cu bicicletele si trotinetele clasice.Aceasta caracteristica permite adultilor sa le foloseasca o perioada indelungata de timp, fara a fi neaparat supusi oboselii, plictiselii si epuizarii.Datorita motorului alimentat pe baterie, trotineta electrica poate parcurge mai repede o anumita distanta, in comparatie cu o bicicleta sau cu trotineta clasica.Prin urmare, utilizatorul poate conta pe acest vehicul pentru a ajunge la destinatie mai repede si pentru a evita inconvenientele unei biciclete traditionale.Trotinetele electrice ofera rezultate exceptionale, eficiente si productive in raport cu costurile de achizitie si intretinere (pret accesibil, cheltuieli minime de intretinere, cheltuieli operationale reduse).Prin urmare, cei care aleg trotineta electrica drept modalitate de transport, pot economisi costurile de calatorie.In general, trotinetele electrice sunt usoare si compacte - cele mai multe au 50 -80 cm in lungime. De aceea, ele pot fi pliate si depozitate cu usurinta.Daca v-ati saturat sa pierdeti timpul de fiecare data cand cautati loc de parcare, trotineta electrica va elibereaza de constrangeri. Puteti sa o pliati, sa o duceti in mana si chiar in autobuz sau metrou.Spre deosebire de vehiculele mari care necesita spatii generoase de parcare, trotinetele electrice pot fi asezate oriunde: pe hol, langa pat, in magazie, sub birou, pe terasa, in balcon etc.Cand conduce o trotineta electrica, utilizatorul isi foloseste mai multe parti ale corpului si mai multe grupe de muschi - brate, picioare, solduri, muschii din spate, muschii abdominali, ai membrelor superioare si inferioare.Acest lucru duce la intarirea si tonifierea diferitelor parti ale corpului, ceea ce stimuleaza sanatatea corporala.Strans legat de punctul anterior, trotinetele electrice pot ameliora simtitor durerea ce afecteaza diferite parti ale corpului. Acest lucru rezulta din faptul ca, in timpul condusului, muschii din spate sunt intinsi inainte - inapoi si sunt relaxati in mod regulat. In acest mod, se pot preveni durerile osoase de sold si cele de la nivelul gatului.Prin urmare, in locul medicamentelor cu numeroase efecte secundare, puteti opta pentru un astfel de vehicul pentru reducerea durerilor.Estimarile arata ca in timpul calatoriei cu o trotineta electrica se pot arde cu mai mult de 30% calorii comparativ cu conducerea unei masini.In consecinta, utilizarea regulata a trotinetei electrice poate stimula reducerea in greutate si minimizarea consecintelor negative asociate cu supraponderabilitatea (pierderea flexibilitatii, mobilitatii, obezitate etc).Trotineta electrica tipica presupune o serie de elemente de siguranta printre care se numara comenzile de acceleratie actionate manual, intreruperea automata a puterii, mecanism de iluminare si franare pe spate.Toate aceste caracteristici garanteaza o siguranta mai mare a utilizatorilor, ajutandu-i sa previna in mod considerabil accidentele in timpul deplasarii.Pentru ca are la baza un sistem de alimentare pe baterie, trotineta electrica nu emite gaze toxice in atmosfera (dioxid de carbon si monoxid de carbon) . Acest lucru inseamna ca utilizarea sa nu afecteaza negativ atmosfera si mediul in ansamblul sau.Mai mult, utilizatorii nu sunt supusi inhalarii acestor gaze nocive. Fiecare deplasare cu o trotineta electrica ce inlocuieste un taxi sau o plimbare cu masina prin oras reprezinta un pas in directia cea buna.Trotinetele electrice necesita putin spatiu pentru depozitare. Cele mai multe tipuri sunt pliabile. Acest lucru, alaturi de dimensiunile compacte si greutatea redusa, fac din trotineta electrica un vehicul usor de parcat si depozitat (chiar si in garsoniere sau apartamente micute).Este simplu sa inveti sa folosesti o trotineta electrica. Nu putem spune acelasi lucru despre o bicicleta sau o masina. Practic oricine poate invata sa mearga cu trotineta electrica indiferent de abilitati sau nivelul de expertiza tehnica.Prin natura lor, adultii sunt mai conservatori, ceea ce inseamna ca in general le este greu sa se adapteze schimbarilor. Prin urmare, usurinta relativa de a conduce si de a intelege aceste vehicule reprezinta un bonus pentru ei.Achizitionarea, detinerea, intretinerea si utilizare trotinetelor electrice implica mai putine griji comparativ cu vehicule cu functionalitati mai mult sau mai putin similare (motociclete, biciclete, automobile).Ele presupun o forta fizica redusa, sunt mai usor de manevrat si de condus, necesita mai putine locuri de parcare si depozitare, sunt destul de accesibile ca pret si permit utilizatorilor sa respire aer curat, sa se bucure de racoarea diminetii sau de razele placute ale soarelui.Nu exista niciun mencanism complicat. Trebuie doar sa aveti grija de cateva componente mecanice cum ar fi anvelope, placute de frana si eventual lichid de frana.In mod normal durata de viata a unei trotinete electrice se estimeaza la 5 ani, iar fara o intretinere corespunzatoare scade la 3 - 4 ani.Pentru ca aceste trotinete au motoare electrice in loc de motoare pe benzina, ele emit mai degraba un zgomot aproape alb sau, in majoritatea cazurilor, zgomote insesizabile.Prin urmare, daca vreti sa traversati Bucurestiul fara vacarm tip "vroom-vroom", o trotineta electrica poate fi optiunea castigatoare.Avand in vedere ca e-trotinetele sunt disponibile intr-o gama extrem de variata, nu ar fi interesat ca acesta sa fie urmatoarea idee de cadou pentru partenerul dumneavoastra?La fel, copiii si adolescentii se vor indragosti cu siguranta de ultimele tehnologii in voga in materie de transport.Toate aceste motive expuse mai sus ar trebui sa va impulsioneze sa investiti intr-o trotineta electrica noua si eficienta. Indiferent de marca preferata sau de specificatii, practicitatea trotinetelor electrice va continua sa domine segmentul de piata in viitorul apropiat.Mai devreme sau mai tarziu tot mai multi locuitori ai centrelor urbane vor imbratisa aceasta provocare.Alegerea trotinetei adecvate reprezinta o sarcina destul de dificila avand in vedere ca exista atat de multe modele disponibile pe piata. Pentru a lua o decizie echilibrata, urmati sfaturile de mai jos:Pretul tine de varsta, greutatea si inaltimea utilizatorului. De asemenea, preturile variaza in functie de calitatea si functiile din dotare.La evomag.ro puteti gasi trotinete care bifeaza excelent la cele mai inalte standarde in domeniu si care automat sunt mai scumpe. Dar exista si trotinete ieftine.De fapt, cele mai multe modele electrice au preturi rezonabile. Costurile incep de la 600 lei si pot depasi cu usurinta 1000 de euro pentru cei pasionati de performanta in miscare.Fie ca va doriti o trotineta recreationala si usoara, fie ca va ganditi serios la o trotineta electrica proiectata sa reziste pe distante lungi, la evomag.ro va asteapta o gama asortata de modele, numai bune pentru traseele urbane.Acceptati provocarea de a aduce un strop de inovatie si optimizare in modul dumneavoastra de a calatori. Aveti doar de castigat.In definitiv, poate ca trotineta nu reprezinta cel mai sexy mod de mobilitate si deplasare, dar nu o subestimati! Ea are darul de a va elibera de stresul zilnic provocat de traficul intens si locurile de parcare limitate, de a aduce mai mult amuzament si extra-utilitate in viata dumneavoastra.