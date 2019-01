Au picat testul. Netflix, YouTube, Amazon, Apple si Spotify, acuzate ca nu respecta regulamentul de protectie a datelor utilizatorilor

Companiile ii ofera utilizatorului informatii care nu sunt pe intelesul lui

Cum raspund marile companii acuzatiilor lansate de austrieci

Plangerea a fost depusa de compania de protectie a datelor austriaca None of Your Business (NOYB) . Grupul considera ca cele cinci companii, impreuna cu SoundCloud, Flimmmit si DAZN nu au facut publice informatii de baza, precum modul in care cumpara si vand datele utilizatorilor, dupa ce au fost contactate de zece cetateni care au cerut informatiile lor personale."Cand au fost testate, niciuna dintre aceste companii nu au oferit utilizatorilor datele relevante. In majoritatea cazurilor, utilizatorii au primit datele, dar nu au primit informatii despre modul in care datele lor sunt partajate si cu cine. Acest lucru duce la incalcarea structurala a drepturilor utilizatorilor", a declarat Max Schrems, co-fondator si director al NOYB, care a castigat deja un proces intentat impotriva companiei Facebook pe motive similare.GDPR garanteaza utilizatorilor dreptul de a fi informati despre cum si unde sunt tranzactionate datele lor si despre perioada pentru care datele sunt stocate. Acest "drept de acces" este prevazut in Articolul 15, care mentioneaza ca incalcarea acestui drept poate duce la amenzi de pana la 20 de milioane de euro.Pentru a investiga modul in care companiile se conformeaza prevederilor GDPR, grupul NOYB a lucrat cu zece voluntari din Viena care si-au cerut datele personale de la opt companii: Netflix, YouTube, Apple, Amazon, Spotify, SoundCloud, Flimmmit si DAZN."Rezultatele au confirmat faptul ca toate companiile au refuzat sa indeplineasca obligatia de a oferi datele sau au oferit raspunsuri evazive", a declarat Ioannis Kouvakas, avocat al companiei NOYB.Dintre cele opt companii, YouTube, Apple, Spotify si Amazon aveau sisteme automate care permiteau utilizatorilor sa isi downloadeze datele imediat."Compania Apple a oferit utilizatorilor aproximativ 40 de pagini in Excel, pline cu date alfanumerice care nu aveau niciun sens. Mai mult de 80% dintre datele oferite de Apple erau imposibil de descifrat", a transmis Kouvakas.In mod similar, compania YouTube, detinuta de Google, a oferit date greu de descifrat pentru omul obisnuit.Netflix a oferit o lista cu date precum descrierile serialelor urmarite, detalii despre locul si ora la care au fost vizionate si dispozitivele de pe care au fost urmarite. In schimb, compania nu a dezvaluit partile terte cu care isi imparte datele. Conform informatiilor obtinute de NOYB, Netflix retine date precum adrese IP sau locatia exacta a utilizatorilor timp de peste cinci ani."Trebuie sa stearga datele daca nu mai sunt necesare pentru procesare si trebuie sa prezinte justificari pentru retinerea oricarui tip de date. Lucru pe care nu l-au facut", a declarat Kouvakas.Companiile din domeniul tehnologic s-au pregatit pentru astfel de acuzatii sub jurisdictia GDPR. In luna noiembrie, grupul Privacy International a depus mai multe plangeri la Autoritatile de Protectie a Datelor din Marea Britanie, Irlanda si Franta pentru a afla de ce anumite companii aduna informatii despre utilizatori si le fac publice cu parti terte.Ideea dreptului utilizatorilor la informatii despre propriile date a fost prezentata public saptamana aceasta de Tom Cook, director executiv al Apple."Consideram ca toate tranzactiile de date ar trebui monitorizate de Comisia Federala pentru Comert, care ar trebui sa infiinteze un program in care toti utilizatorii si brokerii se pot inregistra pentru a permite monitorizarea tranzactiilor. De asemenea, programul online ar trebui sa permita utilizatorilor sa isi stearga in orice moment datele", a declarat Tom Cook.Ioannis Kouvakas a transmis ca aceasta declaratie este ironica: "Sa faci declaratii despre cum respecti confidentialitatea utilizatorilor este important, dar pentru a nu fi doar un comunicat de marketing, ar trebui sa fie sustinut de dovezi practice. Daca datele pe care le oferi la cerere sunt imposibil de inteles pentru utilizatori, acestia nu isi pot exercita dreptul".O parte dintre companiile vizate au raspuns public plangerii depuse de NOYB. Apple si Amazon au refuzat sa comenteze acuzatiile."YouTube si Google ofera utilizatorilor transparenta si control al datelor. De asemenea, informam utilizatorii in ceea ce priveste modul de retinere al datelor in Politica de Confidentialitate Google", a declarat un purtator de cuvant al companiei YouTube."Confidentialitatea si protectia datelor sunt importante pentru Netflix si ne conformam prevederilor GDPR. Nu am primit momentan nicio plangere formala", au transmis reprezentantii Netflix.Si Spotify considera ca face totul pentru a le respecta drepturile clientilor sai."Spotify ia in serios protectia datelor si obligatiile fata de utilizatori. Suntem determinati sa ne conformam legilor nationale si internationale, precum si normele GDPR, pe care consideram ca le respectam complet", a declarat purtatorul de cuvant al Spotify.Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), adoptat in luna mai de Uniunea Europeana, este obligatoriu pentru toate companiile care gestioneaza date privind cetatenii statelor membre UE.