Date personale: UE si Japonia creeaza "cel mai mare spatiu securizat" din lume

Companiile vor putea de acum, dupa ce fiecare din parti a finalizat procedurile de recunoastere a conformitatii garantiilor aduse de cealalta, relateaza AFP."Europenii vor beneficia de norme stricte in materie de protectie a vietii private atunci cand datele lor vor fi transferate spre Japonia", a subliniat comisarul european pentru justitie, Vera Jourova."Companiile noastre vor beneficia de un", a adaugat ea.Comisia Europeana ceruse Japoniei o serie de garantii suplimentare, mai ales in ce priveste conditiile in care o firma nipona poate transfera spre o tara terta date personale pe care le-a importat din UE.Guvernul japonez "a furnizat totodata asigurari Comisiei in ce priveste accesul la date al autoritatilor publice japoneze in scopuri de proceduri penale si de securitate nationala", a precizat executivul comunitar.Japonia a acceptat, de asemenea, sa creeze un "" europenilor privind accesarea eventuala a datelor lor de catre autoritatile publice japoneze.. Ele au devenit valoroase pentru numeroase companii, care le transfera adesea in strainatate pentruIn interiorul Uniunii Europene procesarea datelor cu caracter personal este guvernata de noul Regulament General privind Protectia Datelor (RGPD), intrat in vigoare in mai 2018, intr-un context marcat de scandalul la nivel planetar in care a fost implicat Facebook