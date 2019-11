Fan Courier, amendata cu 11.000 de lei dupa ce a pierdut datele a peste 1.000 de clienti

Ziare.

com

Amenda de 52.325,9 lei, echivalentul a 11.000 de euro, a fost aplicata de Autoritatea Nationala de Supraveghere, care a finalizat pe 28 octombrie o investigatie la operator si a constatat ca acesta a incalcat prevederile art. 32 alin. (1) si alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD).Astfel, sanctiunea a fost aplicata operatorului intrucat nu a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator riscului prelucrarii generat in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod.Acest lucru a condus la pierderea datelor cu caracter personal (nume, prenume, numar card, cod siguranta card (cvv), adresa titular card, cod numeric personal, serie si numar card identitate, numar cont IBAN, limita credit aprobat, adresa de corespondenta) si la divulgarea/accesarea neautorizata a datelor cu caracter personal.De acest incident au fost afectate 1.100 persoane fizice.A.G.