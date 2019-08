Inca o amenda pe GDPR pentru o firma din Romania: Angajati supravegheati video fara sa stie

Ziare.

Autoritatea a transmis, intr-un comunicat , ca firma UTTIS INDUSTRIES SRL a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum total de 11.834,25 lei (echivalentul sumei de 2.500 euro).Firma a incalcat prevederile art. 12 si art. 5 alin. (1) lit. c) coroborate cu art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).Astfel, compania a primit amenda de 4.733,70 de lei (echivalentul sumei de 1.000 de euro) pentru incalcarea dispozitiilor art. 12 din RGPD si amenda de 7.100,55 de lei (echivalentul sumei de 1.500 de euro) pentru incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. c) coroborate cu art. 6 din RGPD.Mai exact, firma nu a putut face dovada realizarii informarii persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal/imagini prin intermediul sistemului de supraveghere video, pe care o realiza incepand din anul 2016 si a efectuat dezvaluirea CNP-ul angajatilor, prin afisarea Referatului pentru instruirea personalului autorizat ISCIR aferent anului 2018 la avizierul societatii si nu a putut face dovada legalitatii prelucrarii CNP-ului, prin dezvaluire, potrivit art. 6 RGPD.A.G.