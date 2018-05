O companie romaneasca din 5 nu stie ce este GDPR, cu o zi inainte ca acesta sa intre in vigoare. Cum stau lucrurile in restul Europei

Cat au cheltuit romanii pentru implementarea GDPR, in comparatie cu ceilalti europeni

Ziare.

com

Romanii nu sunt, insa, nici pe departe cei mai ignoranti dintre europeni atunci cand vine vorba despre GDPR. Astfel, doar 20% dintre companiile romanesti sustin ca n-au auzit despre regulament, in vreme ce media, la nivelul UE, este de 27%, se arata in Raportul European privind Platile pe primul trimestru din 2018, realizat de Intrum.Potrivit unui comunicat al sursei citate , cele mai multe dintre companiile insuficient informate privind GDPR, la nivel european, sunt din: Grecia (69%), Bosnia si Hertzegovina (67%), Slovenia (62%), Norvegia (51%) si Lituania (49%).La polul opus, doar 2% dintre companiile din Danemarca au declarat ca n-au auzit niciodata despre noul regulament privind prelucarerea datelor cu caracter personal.Cei 26 de milioane de intreprinzatori din UE ar urma sa cheltuiasca, per total, nu mai putin de 198 de milioane de euro pentru implementarea GDPR, sustine Intrum.Mai exact, in medie, costurile de aliniere la noile exigente europene privind protectia datelor personale se ridica la circa 8.000 de euro pentru o afacere mica si la nu mai putin de 65.000 de euro pentru una mare."In ceea ce priveste sumele alocate de catre companiile din Romania pentru implementarea GDPR, 15% dintre acestea spun ca au investit intre 1 - 1.000 euro, iar 8% intre 1.000 - 50.000 euro. Restul de 77% dintre companiile intervievate au declarat fie ca nu au avut costuri de implementare GDPR, fie ca nu le cunosc", se arata in comunicatul remisde Intrum Romania.Cel mai probabil, insa, companiile urmeaza sa mai investeasca in implementare, in conditiile in care procentajul intreprinzatorilor romani care apreciaza ca GDPR le va influenta anumite aspecte ale activitatii - cum ar fi comportamentul de plata - ajunge la 21%, cu 7 procente mai mare decat media europeana.In ciuda faptului nu s-au prea pregatit sa faca fata schimbarilor aduse de GDPR, intreprinzatorii romani sunt printre cei mai optimisti din UE cu privire la efectele pe care noile exigente in materie le vor avea asupra mediului de afaceri."Chiar daca IMM-urile si corporatiile din Romania se asteapta la influente serioase din partea GDPR, acestea sunt optimiste in ceea ce priveste impactul masurilor legislative asupra mediului de afaceri.Media la nivel european atunci cand vine vorba despre optimismul companiilor referitor la efectele GDPR este de doar 8%, pe cand in Romania se ridica la 19%. In rest, 23% dintre companiile romanesti intervievate declara ca GDPR nu va avea impact asupra afacerilor, 10% dintre acestea sunt pesimiste si previzioneaza un impact negativ, iar 20% dintre companii declara ca nu mai au auzit de GDPR pana acum", se arata in comunicatul Intrum.